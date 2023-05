Nota de pesar | Bruno Henrique Penno

INDICAÇÕES

O vereador por Sargento Vidal (MDB) apresentou indicações solicitando melhorias para atender demandas dos moradores do bairro Altos do Parque 2, em Cuiabá. Dentre elas, são serviços de iluminação pública e de limpeza, implantação de quebra-molas e recapeamento asfáltico, entre outros.

Vidal apresentou a necessidade de serviços de limpeza de calçadas e via pública na avenida D e E, implantação de quebra-molas nas ruas F e C, além de recapeamento asfáltico e limpeza na rua do Santo Antônio, sendo todas essas indicações para atender os moradores do bairro Altos do Parque 2.

O parlamentar também solicitou a limpeza e retirada de entulhos no campo de futebol, que está localizado na Avenida A do bairro. Já em outra indicação, o parlamentar pediu a implantação de cobertura para o ponto de ônibus, também localizado na avenida A.

Além disso, requereu o serviço de manutenção de bueiro na rua B. “Essas indicações foram demandas apresentadas pelos moradores que necessitam da realização desses serviços. Salientamos haver uma real necessidade a fim de proporcionar maior segurança e comodidade a população”, concluiu o vereador.