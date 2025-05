Nota de pesar e homenagem ao Dr. Ricardo Gouveia

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou, nesta sexta-feira (23), do Dia D de vacinação contra a gripe voltado a trabalhadores da indústria e do setor bancário, promovido pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com apoio da pasta. Na abertura da mobilização do SESI, o ministro acompanhou as ações com trabalhadores da construção civil. Em seguida, participou da vacinação de bancários na sede do Banco do Brasil, também em Brasília (DF). A iniciativa integra as mobilizações nacionais pela vacinação, retomadas pelo atual governo e fortalecidas com o apoio do setor privado.

“Essa parceria com o SESI e com a Febraban parte do nosso esforço para garantir que mais brasileiros estejam imunizados, antes da intensificação das temperaturas. Já observamos, desde abril, um aumento no número de internações, casos graves e óbitos por gripe e síndrome respiratória aguda grave, com o vírus influenza sendo o principal responsável por esses quadros”, afirmou o ministro Padilha.

Com campanhas ativas em 25 estados e no Distrito Federal, o SESI tem como meta vacinar até 1 milhão de trabalhadores da indústria até o fim deste ano. A Febraban prevê imunizar 365 mil bancárias e bancários em todo o país. O Dia D reforça as grandes campanhas de vacinação, que buscam ampliar a cobertura contra a gripe e outras doenças entre os trabalhadores.

Para as ações do SESI, o Ministério da Saúde disponibilizou 22 mil doses das vacinas contra febre amarela, tríplice viral, dT e Hepatite B previstas no Calendário Nacional de Vacinação do Adulto. O fornecimento das doses contra a gripe foi alinhado entre o SESI e as secretarias estaduais de saúde.

O ministro também reforçou que “o Banco do Brasil é um parceiro histórico das campanhas de vacinação desde 2009 e, hoje, mais uma vez, dá exemplo ao abrir as portas para proteger seus trabalhadores e contribuir com a saúde pública. Essa mobilização conjunta com empresas, como o Banco do Brasil, da Febraban e outros bancos, reforça a importância da vacinação contra a gripe para evitar internações e óbitos”.

A vacinação foi iniciada em áreas de construção civil, indústria fabril, metalúrgica, agência bancária, dentre outros. A expectativa é garantir o máximo de trabalhadores imunizados ao longo do dia.

Retomada das grandes mobilizações nacionais

No dia 10 de maio, o Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, mobilizou o Brasil e marcou o retorno das grandes mobilizações nacionais no SUS: o Dia D de vacinação contra a gripe. Em um único dia, foram aplicadas 1,5 milhão de doses, número três vezes superior à média diária, evidenciando a força do SUS e o engajamento da população na prevenção de doenças respiratórias.

Com o avanço da vacinação, o Ministério da Saúde orienta que estados e municípios realizem a busca ativa dos grupos prioritários. Além disso, recomenda a vacinação de todas as pessoas que procurarem as Unidades Básicas de Saúde (UBS), mesmo que não pertençam aos grupos prioritários — desde que haja disponibilidade de doses e conforme a situação epidemiológica local e as estratégias definidas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde.

Referência em vacinação no setor produtivo

A participação do Ministério da Saúde na ação faz parte do Acordo de Cooperação Técnica assinado com o SESI durante o 14º Encontro Nacional da Indústria (ENAI), em novembro de 2024. O acordo prevê a oferta de vacinas, a ampliação da telessaúde e o fortalecimento da atenção primária nos locais de trabalho, com aporte de R$ 45 milhões.

Referência em vacinação no setor produtivo, “o SESI é hoje o maior vacinador privado do país, atrás apenas do Governo Federal. Essa parceria com o Ministério da Saúde reforça nosso compromisso com o bem-estar dos trabalhadores da indústria”, afirmou o diretor-superintendente do SESI, Paulo Mól.

Já para o presidente do Conselho Nacional do SESI, Fausto Augusto Junior, “levar a vacinação até as empresas é uma forma concreta de chegar aos trabalhadores. Fortalecer a prevenção em saúde exige presença nos territórios, diálogo e compromisso com o cuidado contínuo”, disse.

Maior campanha privada do país

Forte incentivadora da vacinação no Brasil, “a Febraban está feliz por ajudar a coordenar o maior programa privado de vacinação de todo o país. O setor bancário sempre será parceiro de ações de saúde pública, e essa iniciativa é mais um esforço conjunto em benefício não só dos nossos colaboradores, mas de toda a população — especialmente para conscientizar melhor a todos sobre as medidas de prevenção de doenças”, afirma o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

As equipes de vacinação da Febraban, que lidera a 28ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe no setor bancário, percorrem todo o país e atuam em sistema drive-thru. Para os casos em que o trabalhador não estiver presente no momento da aplicação, a Febraban credenciou 227 clínicas privadas para garantir o acesso à imunização.

Cenário epidemiológico

Até a Semana Epidemiológica – SE 19 (15 de maio), foram notificados 63.664 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Brasil, sendo cerca de 29.379 por vírus respiratórios – predomínio do vírus sincicial respiratório (50%), Influenza A (30%), seguido pelo Rinovírus (13%).

No mesmo período, foram registrados 2.966 óbitos por SRAG, sendo 1.333 com identificação de vírus respiratórios – predomínio de Influenza A (69%), SRAG por VSR (16%) e Rinovírus (7%).

