Nota de pesar | Leon Varanda

O presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000 (PL), encerrou a semana com articulações importantes de democratização do espaço do Parlamento para a população cuiabana.

Na segunda-feira (19) o presidente esteve na primeira audiência pública itinerante pós-pandemia na Associação Mato-grossense dos Deficientes (AMDE), para discutir políticas de acessibilidade.

Já na terça-feira (20), procurou o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo, para apresentar a iniciativa de democratizar o acesso às pessoas com deficiência ao Parlamento Municipal, por meio de obras de acessibilidade no entorno da Casa de Leis.

Na quarta-feira (21), Chico se reuniu com o Superintendente Regional do Trabalho, Amarildo Borges de Oliveira, para viabilizar a instalação de uma unidade presencial do Sistema Nacional de Emprego (Sine), na Câmara. Em parceria com o vereador Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania), também deu suporte ao 7º Mutirão do Consumidor.

Na quinta, cedeu espaço na Tribuna Livre à Promotora de Justiça, Josane Carvalho, que apresentou a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC), na construção de presídios, de maneira humanizada e estendeu o convite à comunidade para acompanhar a audiência pública programada para o dia (28), na sede das Promotorias de Justiça.

O Parlamento aprovou o Projeto de Lei, que visa homenagear Jesus Lange Adrien, denominando o espaço destinado à Procuradoria Legislativa.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá