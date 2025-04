Nota de pesar pelo falecimento de Vera Maria Câmara Coelho, secretária-executiva da Comissão Intergestores Bipartite do Ceará

O Ministério da Saúde dá início ao Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI) para intensificar as coberturas vacinais em territórios de todo o Brasil. As ações vão até o dia 24 de maio, com previsão de que mais de 72 mil indígenas sejam vacinados. O lançamento foi realizado no DSEI Bahia, no município de Banzaê, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Durante o evento, foram anunciados R$ 8,8 milhões para reforçar assistência aos indígenas no estado.

O MVPI faz parte da Semana de Vacinação das Américas da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), e tem como meta intensificar a vacinação em áreas indígenas. Como um gesto simbólico de incentivo à vacinação, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha vacinou membros da comunidade indígena contra a influenza. As ações do MVPI vão até o dia 24 de maio em todo o Brasil.

“O dia de hoje marca o lançamento do Mês de Vacinação nas Américas e, em abril, iniciamos a imunização de toda a população incluída no público prioritário. Anunciamos também que, no próximo dia 10 de maio, um sábado, o Ministério da Saúde voltará a realizar o Dia D Nacional de Vacinação em todo o país. Infelizmente, o governo anterior acabou com o Dia D da vacina por ser contrário à vacinação. Nós somos a favor da vida”, destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Na ocasião, o ministro também ressaltou a redução dos casos e óbitos por malária e anunciou a retomada integral do orçamento da saúde indígena, com foco na qualificação e equipagem das unidades de atendimento.

O MVPI acontece em todos os 34 DSEIs situados nas cinco regiões do país. São mais de 2,5 mil trabalhadores e trabalhadoras da saúde envolvidos nessa ação. A vacinação deste público exige grande esforço, pois residem em áreas de difícil acesso terrestre, acesso fluvial limitado em períodos de estiagem e áreas com acesso estritamente aéreo. Para o MVPI 2025, a previsão é de que mais de 72 mil indígenas sejam vacinados, com a aplicação de cerca de 96 mil doses de imunizantes, que integram o Calendário Nacional de Vacinação. Ao todo, 962 aldeias serão contempladas.

Confira as vacinas disponibilizadas

Hepatite A e B;

Penta (DTP/Hib/Hep B);

Pneumocócica 10 valente;

VIP (Vacina Inativada Poliomielite);

VRH (Vacina Rotavírus Humano);

Meningocócica C (conjugada);

Febre amarela;

Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba);

Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela);

DTP (tríplice bacteriana);

BCG;

HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano);

Influenza; e

Covid-19;

Varicela (monovalente)

Meningocócica ACWY (MenACWY – Conjugada); e

Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23)

Fortalecimento da assistência aos povos indígenas na Bahia

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, assinaram, nesta sexta-feira (25), um protocolo de intenções e parecer técnico para a construção de 38 novas Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSIs), entrega de cerca de 70 sistemas de abastecimento de água e 10 ambulâncias do SAMU 192, aquisição de insumos hospitalares, equipamentos e medicamentos. Com um investimento de R$ 8,8 milhões, medida busca atender às principais demandas do Distrito Sanitário Especial Indígena Bahia (DSEI) e deve beneficiar cerca de 34,7 mil indígenas aldeados no estado.

Na Bahia, a rede de atenção primária conta com 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSI), 9 Polos bases, 38 Equipes Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) nas 148 aldeias, que prestam assistência a 34 etnias, distribuídas em 32 municípios.

“É uma grande satisfação estarmos aqui hoje, em parceria com o estado da Bahia, para anunciar a construção de novas UBSIs, a implantação de equipes de atendimento especializado e o envio de medicamentos e equipamentos — reforçando nosso compromisso com o cuidado à saúde dos povos indígenas da região. Enquanto o estado será responsável pelas obras, o governo federal investirá na contratação de mais profissionais de saúde, agentes indígenas e equipes multiprofissionais para atuarem nessas unidades”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao destacar os benefícios dos acordos firmados.

Promoção de saúde e equidade aos povos indígenas da Bahia

Nos dias 25 e 26 de abril, o DSEI Bahia e a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia vão ofertar ações de promoção à saúde a comunidade Cajazeira que reside no município de Banzaê. A população terá acesso a atendimento odontológico, exames de Raio-X e Ultrassonografia, exames laboratoriais, testagem rápida de ISTs, mamografia, preventivo e orientações nutricionais.

