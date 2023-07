Nota de Pesar | Zildinete Coutinho Barbosa

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, informa que as atividades na antiga estrutura do Mercado Antônio Moisés Nadaf, o Mercado do Porto, serão suspensas na quarta e quinta-feira (19 e 20) para mudança para o novo espaço. A primeira etapa da reforma completa de revitalização do Mercado Antônio Moisés Nadaf será realizada nesta sexta-feira (21), às 8h, pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

A cerimônia de abertura contará com uma programação especial que englobará não apenas o dia da inauguração, mas também o sábado e domingo, incluindo promoções e atividades relacionadas à cultura local.

Além dos espaços provisórios para comercialização de frutas, verduras e outras especiarias, como farinhas, sementes, raízes, a nova estrutura contará com um departamento especifico para atender a demanda das bancas no abastecimento de carnes, frangos, suínos, peixes e laticínios.

Para cuidar da saúde dos permissionários, trabalhando de forma preventiva, o espaço contará com uma farmácia- Farma Porto- Cuidando da Sua Saúde.

A nova estrutura do Mercado do Porto contará com dois pisos climatizados, proporcionando conforto em qualquer estação do ano. Aqueles que gostam de saborear as delícias da gastronomia cuiabana poderão fazer suas refeições em uma ampla praça de alimentação, que contará com 18 lojas, entre restaurantes e lanchonetes.

Para quem gosta de fazer compras, 36 lojas variadas estarão à disposição, com opções como queijos, doces, condimentos, cereais, entre vários outros. Outra novidade é a acessibilidade, que foi uma das prioridades durante a construção. O prédio tem uma rampa, que fica na entrada da lateral do Mercado e os banheiros também contam com ferramentas para facilitar o trânsito de pessoas com mobilidade reduzida. Na parte externa, foram instaladas tendas onde ficarão os boxes que atuam no comércio de produtos de hortifrutigranjeiros, açougues e pescados.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT