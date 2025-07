Nota MT busca ampliar cidadania fiscal para o interior, destaca secretário responsável pelo programa

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo (EG-MT), iniciou nesta segunda-feira (14.7) as inscrições para o curso “ESG e Políticas Públicas”. A capacitação vai abordar aspectos ambiental, social e governamental (sigla em inglês ESG), problematizando o papel das políticas públicas nas ações do Poder Executivo Estadual.

Foram disponibilizadas 40 vagas presenciais para servidores públicos. Os participantes irão refletir sobre o desenvolvimento sustentável como eixo estratégico da gestão pública.

A servidora do Núcleo de Acompanhamento da Qualificação Profissional da EG-MT, Rejane Gelinski, destaca a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no cotidiano do serviço público e da classificação das atividades governamentais tendo como base as 169 metas dos ODS.

“Durante a aula, será possível compreender como os princípios de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança se relacionam com a formulação e execução de políticas públicas”, explica Gelinski, que também vai ministrar a capacitação. O encontro será no dia 1º de agosto, das 8h às 12h, no prédio da EG-MT, localizado no Complexo Seplag-MT.

O curso possui quatro módulos. Entre os assuntos previstos a serem abordados estão os conceitos de ESG e a aplicação deles na administração pública, além do debate sobre a importância da relação do desenvolvimento sustentável com as políticas públicas.

Os participantes receberão certificado de 4 horas-aula. Para se inscrever, clique neste link.

Mais informações: [email protected]

*Com supervisão de Inácio de Paula

Fonte: Governo MT – MT