Nota MT distribui R$ 900 mil em prêmios nesta quinta-feira (09)

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realiza nesta quinta-feira (09.03), a partir das 9h, mais um sorteio mensal do Nota MT com premiações de R$ 500, R$ 10 mil, R$ 50 mil e R$ 100 mil. Ao todo, 370 mil contribuintes, que pediram o CPF na nota em suas compras, estarão concorrendo aos prêmios.

Para este sorteio serão considerados os bilhetes gerados a partir das compras realizadas entre os dias 01 e 28 de fevereiro, que somam 2.237.371 bilhetes eletrônicos. Desse total, 2.226.693 são referentes a notas fiscais (NF-e e NFC-e) e 10.678 aos bilhetes de passagens (BP-e), emitidos nas prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros.

Os participantes podem consultar seus bilhetes no site ou aplicativo do Nota MT. Para isso, é necessário fazer o login, selecionar a opção Sorteios, escolher Mensal Fevereiro 2023 e, depois, Meus Bilhetes. O arquivo com a lista de bilhetes do sorteio sem a identificação completa do CPF é público e também pode ser consultado e baixado no site ou aplicativo do programa.

O sorteio desta quinta-feira (08.03) será transmitido ao vivo nas redes sociais da Secretaria da Fazenda e do Governo de Mato Grosso. O resultado fica disponível no site e aplicativo do Nota MT logo após a transmissão.