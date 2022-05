Nota MT premia 1.002 consumidores no sorteio mensal de abril; confira o resultado

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) realizou nesta quinta-feira (12.05) mais um sorteio do Programa Nota MT, o mensal abril 2022. Nele foram premiados 1.002 consumidores que fizeram compras no comércio mato-grossense no período de 01 a 30 de abril e pediram o CPF na nota.

Assim como nos demais sorteios mensais, foram distribuídos 5 prêmios de R$ 10 mil e 1.000 prêmios de R$ 500. Os sorteados com R$ 10 mil foram: Eder Magno Campos de Oliveira e Mayk Caique Santana Honorato Neves, de Cuiabá; Elisangela Cristina Raimundi, de Nova Mutum; Gumercindo Antônio Correa, de Várzea Grande; e Leonardo de Araújo dos Anjos, de Rondonópolis.

Os demais ganhadores vão receber prêmios de R$ 500, sendo que três deles foram premiados duas vezes somando R$ 1.000 em premiação, para cada um. A Sefaz ressalta que o resultado do Nota MT é pelo número de bilhete. Portanto, a mesma pessoa pode ganhar mais de uma vez, com bilhetes diferentes.

Dos prêmios distribuídos no sorteio desta quinta-feira (12.05), 354 foram para moradores de Cuiabá e 74 para residentes de Várzea Grande. No interior, Sinop se destaca com 101 ganhadores, seguido de Rondonópolis e Tangará da Serra com 54 e 42 premiados, respectivamente.

O secretário adjunto de Relacionamento com o Contribuinte, Jefferson Delgado, conduziu o sorteio e ressaltou a necessidade de sempre manter os dados cadastrais atualizados no Programa Nota MT, principalmente as informações da conta bancária. “É imprescindível que os participantes do Nota MT informem e mantenham os dados bancários atualizados pelo site ou aplicativo para que não haja nenhum problema na hora do pagamento da premiação”.

O valor das premiações do Nota MT são depositados nas contas bancárias cadastradas, no site ou aplicativo do Nota MT, para aqueles que estiverem em situação regular. Além de informar corretamente os dados bancários, para receber o prêmio é necessário possuir Certidão Negativa de Débitos relativos (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEND).

A Sefaz tem 90 dias para efetivar o pagamento, contados a partir da constatação de que a pessoa sorteada está em situação regular para recebimento da premiação. Quando houver alguma pendência, a pessoa tem outros 90 dias para se regularizar.

As informações referentes aos pagamentos dos prêmios ou sobre alguma pendência cadastral ou financeira podem ser consultadas no aplicativo ou site do Nota MT, no campo “Meus Dados” e em seguida “Meus Prêmios”. Essas informações também são enviadas pela Sefaz aos ganhadores pelo e-mail cadastrado.