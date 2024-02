Nota MT realiza sorteio nesta quinta-feira (08) com prêmios de até R$ 100 mil

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT), realiza nesta quinta-feira (08.02), a partir das 9h, o 69º sorteio do Nota MT. Com transmissão ao vivo pelas redes sociais da pasta, o sorteio vai distribuir R$ 900 mil em premiações para aqueles contribuintes que estão cadastrados no programa de incentivo à cidadania fiscal e pediram o CPF na nota nas compras realizadas durante o mês de janeiro.



Ao todo, serão 464.135 pessoas concorrendo a prêmios de R$ 500, R$ 10 mil, R$ 50 mil e ao valor máximo, de R$ 100 mil. A lista com o resultado estará disponível para consulta, logo após o sorteio, tanto pelo site quanto pelo aplicativo do Nota MT.



O sorteio inclui bilhetes gerados a partir de compras com CPF na nota realizadas entre os dias 1º e 31 de janeiro. São 3.145.346 bilhetes ao todo, dos quais 3.129.753 são referentes a notas fiscais (NF-e e NFC-e), e 15.593 correspondem aos bilhetes eletrônicos de passagens intermunicipais e interestaduais (BP-e).



Participar do Nota MT e concorrer aos prêmios mensais é simples: basta se cadastrar uma vez no site ou aplicativo e solicitar o CPF na nota em suas compras. Além da chance de ganhar prêmios em dinheiro, os participantes ajudam entidades sociais, caso sejam sorteados.



Todas as instituições indicadas pelos sorteados no Nota MT recebem o correspondente a 20% de cada prêmio.



Atualmente, o Nota MT conta com mais de 620 mil participantes cadastrados. Desde o início do programa, 47.993 pessoas e mais de 243 entidades sociais já foram contempladas com prêmios, totalizando R$ 37,8 milhões já distribuídos.

Fonte: Governo MT – MT