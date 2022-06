Nota MT vai distribuir R$ 800 mil em dois sorteios este mês

Os consumidores cadastrados no Nota MT e que pedem o CPF na nota terão mais chances de serem sorteados neste mês de junho. Isso porque serão realizados dois sorteios – o Mensal Maio, com prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil, e o Especial de São João, com prêmios de R$ 50 mil. O total distribuído será de R$ 800 mil.

Nesta quinta-feira (09.06), acontece o primeiro dos dois sorteios programados para o mês de junho – Mensal Maio – com 1.005 prêmios, sendo cinco de R$ 10 mil e mil de R$ 500. Já no dia 23 de junho será realizado o sorteio Especial de São João, quando serão premiados 5 consumidores com R$ 50 mil, cada.

O sorteio Mensal Maio será realizado no salão Clóvis Vettorato, no Palácio Paiaguás, a partir das 09h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Sefaz e do Governo de Mato Grosso.

Participam desse sorteio mensal os consumidores que fizeram compras entre os dias 1º e 31 de maio e pediram a inclusão do CPF nos documentos fiscais. Ao todo, foram gerados 2.196.956 bilhetes eletrônicos. Desse total, 2.184.196 são referentes a emissão de notas fiscais (NF-e e NFC-e) e 12.760 referentes a bilhete de passagem eletrônico (BP-e).

Quem ainda não participa do Nota MT e deseja concorrer aos próximos sorteios deve se cadastrar. Basta acessar o site www.nota.mt.gov.br, fazer seu cadastro e pedir para colocar o CPF na nota sempre que fizer compras ou no bilhete de passagem, sempre que for viajar.