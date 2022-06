Nota Oficial – Cumprimento de decisão judicial sobre a Comunidade Terapêutica Valentes de Davi

Centenas de pessoas foram prestigiar o primeiro dia da programação do projeto Viva o Feriado em Cuiabá na noite desta quinta-feira (16). As atividades que contam com apresentações culturais e musicais, feiras gastronômicas e de artesanato seguem até o próximo domingo (19), em várias regiões da cidade.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Turismo em conjunto com as secretarias de Cultura, Esporte e Lazer; Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e demais parceiros. “Felizmente muitas pessoas vieram prestigiar a nossa programação, é uma festa familiar acima de tudo. Ainda teremos mais três dias de evento, vamos fazer alguns ajustes com relação aos estacionamentos para facilitar para essas pessoas. Está tudo maravilhoso, os comerciantes estão contentes e esperamos que nesses quatro dias a população possa aproveitar ao máximo toda essa programação. Estamos muito agradecidos ao prefeito Emanuel Pinheiro pela confiança que nos deu para liderar esse processo “, disse o secretário de Turismo, Zito Adrien.

Na Orla do Porto, além da feira gastronômica e de artesanato, shows e apresentações culturais, também foi preparada uma programação especial para as crianças com atividades lúdicas com Tia Hanna e personagens como Mônica e Cebolinha, Elsa e Rapunzel. Já no Sesc Arsenal, o público pode apreciar a programação da Semana da Índia, com o lançamento do Dia Internacional da Yoga e o Festival de Cinema da Índia, com a presença do embaixador, Suresh Reddy. Aqueles que curtem a sonoridade do piano puderam assistir a apresentação do projeto “Piano Gente”, na Praça Santos Dumont. No local ainda foi montada uma belíssima exposição de fotos do patrimônio histórico de Cuiabá.

Moradora do município de Tangará da Serra, a Kelly Regina, de 34 anos, aproveitou que veio passar o ponto facultativo de Corpus Christi com a família para prestigiar a programação do Viva o Feriado em Cuiabá. “Eu vim passar o feriado aqui e fiquei sabendo dessa programação que a minha mãe viu no site da Prefeitura de Cuiabá, então resolvemos vir aqui com os meus sobrinhos. Achei bem interessante, porque essa é uma forma de se divertir com a família, passear e aproveitar com as crianças, isso é bem interessante”, disse a turista.

A presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL-MT), Lorena Bezerra, destacou sobre a importância da realização do evento para os comerciantes, após dois anos de pandemia. “Para o comércio essa programação é muito importante, porque ficamos tanto tempo parados durante a pandemia. Ter atrativos para que a população cuiabana fique em Cuiabá e também para que os das cidades vizinhas venham para cá é muito positivo para a gente. Realmente estamos muito felizes e com bastante expectativa para os próximos dias do evento”, pontuou.