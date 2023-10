Nota Oficial – Descarte irregular de medicamentos pelo gabinete de intervenção

A Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá – SMT encerrou a semana comemorativa ao dia Mundial do Turismo com Moção de Aplausos aos colabores do setor.

Ao todo, mais de 60 profissionais entre turismólogos, guias de turismo gestores, representante do Trade Turístico, servidores e colaboradores do setor turístico de Cuiabá, foram homenageados na noite de sexta-feira, 29 na sede da SMT localizada no Museu do Rio.

O evento, que teve a participação de ex-gestores da Pasta foi uma iniciativa do secretário de Turismo, Lincoln Tadeu Sardinha e do vereador por Cuiabá Rogério Varanda.

Ex-secretário adjunto do Turismo, o vereador salientou a importância de valorizar esses profissionais.

“Eu fui adjunto dessa Secretaria, participei dentre outros, do processo de mudança de sede e sei o quanto cada homenageado luta para entregar para os nossos turistas o melhor de nossa cidade. É uma homenagem justa que eu faço questão de prestigiar”, disse Varanda.

Emocionado, o secretário Lincoln agradeceu ao comprometimento dos homenageados em especial de sua equipe que em cinco meses tem contribuído para que Cuiabá avance nas ações de destravamento do setor.

“Esse evento que além do Dia Mundial do Turismo, celebra também o dia do turismólogo é a nosso carinho à todos vocês que tem ajudado a gestão Emanuel Pinheiro avançar nessa área tão importante para nossa capital e para os demais municípios do Estado. Obrigada vereador Varanda por além de nos conceder essa Moção de Aplausos, ter feito parte dessa equipe que de todo coração quero agradecer por serem meu apoio nessa missão de entregarmos o maior polo turístico dos últimos tempos para nossa amada capital”, declarou emocionado.

No mesmo clima de emoção, a turismóloga efetiva da SMT, Silvana Abdala, avaliou o evento como único.

“Sobretudo, receber essa prestigio especialmente no dia do turismólogo demostra o carimbo dos nossos gestores com todos nós que pensamos o turismo e os impactos que ele trás aos munícipes e aos nossos turistas. Enquanto servidora efetiva que há 15 anos vive essa realidade, sinto-me lisonjeada”, finalizou a servidora.

Além do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo representando o prefeito Emanuel Pinheiro, participaram do evento o grupo “Bossa Nova In” que finalizou as festividades com apresentações musicais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT