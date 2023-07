Nota Oficial – Prestação de serviços médicos

Na contagem regressiva, uma parte dos permissionários iniciou a mudança para o novo espaço do Mercado Antônio Moisés Nadaf, conhecido como Mercado do Porto, na manhã de segunda-feira (17). A entrega desse novo cartão postal da cidade será realizada na próxima sexta-feira (21), às 8h, pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Cheio de expectativa, Natal Francisco de Almeida conta que está otimista com o potencial oferecido pelo novo espaço, que será entregue pela Prefeitura de Cuiabá.

Ele mantém uma banca no Mercado desde 1995, quando a feira ainda funcionava no Museu do Rio. Ele relata que a atual gestão é a única que cumpriu e entregou um novo espaço comercial. Reconhecido pela venda de raízes e ervas medicinais, ele conta que deu início à sua atividade cedo, ao lado de seu pai, e desde então, o conhecimento tem sido repassado de geração em geração.

“Estamos todos muito felizes. Essa transformação é a primeira vez que acontece. Será muito bom para nós, que dependemos daqui para sobreviver. Esperamos dobrar as vendas. É a primeira vez que um projeto é apresentado, finalizado e será colocado em funcionamento. Estamos ansiosos”, disse Natal.

Antônio José da Silva, que atua no comércio de pescado, está há muitos anos trabalhando no Mercado do Porto. “Mesmo antes de termos uma banca no Mercado do Porto, eu já vendia peixes quando tinha um espaço montado atrás do estádio José Fragelli, o Dutrinha. Sempre me virei sozinho. Agora, que estamos vendo as coisas acontecerem de fato, homens trabalhando, estruturas sendo montadas, novos espaços sendo implantados, as expectativas melhoram. Faremos de tudo para nos adaptar. Quero melhorar o que já é bom com esse novo espaço. Pretendo aumentar as vendas em mais de 30%”, declarou.

Para facilitar o processo de transferência para o novo espaço, que faz parte da primeira etapa da revitalização do local, Cristina Shimada, proprietária da Lanchonete do Salvador, já se adiantou e verificou pessoalmente como está o local. O estabelecimento comercializa pastéis fritos na hora, salgados, sucos naturais e o tradicional caldo de cana há doze anos.

Ela conta que, antes do novo espaço, o comércio funcionava apenas no período da manhã. “Nesse novo espaço, mesmo que ainda provisório, pois teremos um local ainda melhor, atenderemos em período integral, pois confiamos que a demanda será maior e o fluxo de pessoas também”, declarou a proprietária.

Após quase três décadas de existência, esta é a primeira vez que o espaço passará por um amplo processo de revitalização, um desejo antigo do prefeito Emanuel Pinheiro.

“É muito gratificante ver toda a movimentação, não apenas dos trabalhadores, mas também dos permissionários, que estão ansiosos para mudar para o novo espaço, que é provisório, com o foco no novo mercado totalmente revitalizado, que será uma referência para outros estados. O Mercado se transformará em um novo cartão postal”, declarou.

“A gestão vai acabar com uma espera de 25 anos. A data de entrega está se aproximando e a ansiedade só aumenta, mas, graças a Deus e ao apoio da Prefeitura de Cuiabá e ao empenho de todos os envolvidos, na sexta-feira (21), estaremos no novo espaço, que, vale ressaltar, é apenas provisório. O melhor está por vir”, agradeceu o presidente da Associação do Mercado do Porto, Jorge Antônio Lemos Júnior. No total, são 149 permissionários no local.

ESTRUTURA

A nova estrutura do Mercado do Porto contará com dois pisos climatizados, proporcionando conforto em qualquer estação do ano. Aqueles que gostam de saborear as delícias da gastronomia cuiabana poderão fazer suas refeições em uma ampla praça de alimentação, que contará com 18 lojas, entre restaurantes e lanchonetes.

Para os que gostam de fazer compras, 36 lojas variadas estarão à disposição, com opções como queijos, doces, condimentos, cereais, entre outros. Outra novidade é a acessibilidade, que foi…

