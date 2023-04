Nota Oficial – Repasses à Saúde

As pessoas que desejam ter acesso às linhas de crédito disponibilizadas pelo Cuiabanco, que começou a operar nesta quarta-feira (12), devem possuir cadastro na modalidade de Microempreendedor Individual (MEI). No primeiro dia de funcionamento do Cuiabanco foi identificado que muitas pessoas não possuíam este cadastro e, já prevendo esta situação, a Prefeitura disponibilizou a inscrição como MEI no próprio local.

“No mesmo local onde funciona o Cuiabanco, abrimos também o Complexo do Empreendedor, que realiza a prestação de vários serviços, como por exemplo, a Sala do Empreendedor, o Sine Municipal e uma Unidade do programa de Importação e Exportação de Cuiabá (IMEX). As pessoas que procuraram a abertura de crédito, mas não tinham cadastro no MEI, conseguiram fazer na hora, na Sala do Empreendedor”, revelou Francisco Vuolo, secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED).

O secretário explicou que, mesmo quem tem o nome negativado, tem possibilidade de conseguir a linha de crédito, porém as análises são realizadas caso a caso. “Pessoas que buscam o crédito e não tem nenhum tipo de restrição, conseguem a aprovação rapidamente. Para aqueles que possuem restrições, a Credisol, cooperativa de crédito que atua no Cuiabanco, faz a análise levando em conta alguns critérios, que, caso a pessoa se encaixe, o financiamento poderá ser liberado, sem problemas”, disse Vuolo.

A análise feita para pessoas com restrições é relacionada diretamente ao empreendimento para o qual o crédito é solicitado. “Por exemplo, se a pessoa possui um plano de negócio, a financiadora vai analisar se ele é viável, se terá uma margem de lucro com a qual seja possível pagar o financiamento. Outra possibilidade para os negativados conseguirem o crédito é ter um avalista ou um contrato de garantia de venda futura do produto ou serviço, para dar sustentação ao negócio”, afirmou.

No edital de licitação para a contratação da cooperativa de crédito, o prefeito Emanuel Pinheiro fez duas exigências: a primeira é que tivesse as menores taxas de juros do mercado e que aceitasse pessoas com restrições no nome. “O banco do povo só tem sentido se for para fomentar a economia, ajudar os pequenos, os mais pobres, os que não têm oportunidades e aqueles que querem se reerguer na vida. Muitas destas pessoas que passaram pelo Serasa é porque tiveram dificuldades durante a sua vida e tudo o que elas querem é uma oportunidade”, disse Pinheiro. Os juros praticados pela Credisol são de apenas 3,2%.

Vuolo ressalta ainda que no máximo em até três dias a pessoa que solicita o crédito tem a resposta. Após a aprovação, o cliente precisa baixar o Assistente Personalizado ao Empreendedor – APE, aplicativo com o qual ele vai interagir e que dará subsídios, por meio de Inteligência Artificial, para propiciar melhores resultados e dar maior segurança ao empreendimento. Ainda pelo aplicativo os clientes terão acesso aos cursos e oficinas de capacitação que serão ministrados gratuitamente por meio de uma parceria com o Sebrae e o Senac.

Aqueles que não tiverem o crédito aprovado serão orientados a também participarem das capacitações, para que tenham um melhor preparo e mais segurança em relação ao empreendimento que desejam abrir, podendo no futuro ter êxito na aprovação do financiamento.

“Nossa preocupação é investir no capital humano. Queremos dar uma chance às pessoas de realizarem seus sonhos por meio do empreendedorismo. Mas entendemos que, só oferecendo crédito, pode acontecer da pessoa se endividar mais ainda e não queremos de jeito nenhum que algo assim aconteça. Por isso estamos oferecendo todo o suporte para que o empreendedor de fato prospere com o seu negócio, melhore a sua vida e ajude a fomentar a economia da capital”, finalizou o secretário.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT