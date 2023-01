Nova Canaã do Norte abre inscrição para credenciamento de leiloeiro público oficial e rural

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá apreendeu 56 toneladas de cabos condutores de alumínio roubados de uma empresa no Distrito Industrial em um sítio, próximo ao bairro Pedra 90, e identificou os suspeitos de receptação.

Os materiais foram roubados na semana passada por dois criminosos armados que invadiram a empresa, renderam o vigilante deixando-o amarrado e trancado na guarita. Os criminosos roubaram 16 bobinas com cabos condutores de alumínio, que foram transportadas em caminhões que estavam do lado de fora.

Durante as investigações, uma equipe da Derf Cuiabá localizou no sítio as bobinas, que estavam sendo desmontadas. O dono da propriedade informou aos policiais civis que no dia 8 de janeiro uma pessoa lhe perguntou se poderia descartar alguns restos de madeiras no local e que foi combinado o valor de R$ 500. O dono do sítio informou ainda que, quando notou um fluxo grande de entrada e saída de caminhões da propriedade e teve conhecimento do tipo de material que estavam descarregando, pediu que a pessoa responsável retirasse as bobinas, pois o combinado era apenas o descarte de madeira.

A equipe policial identificou o endereço da pessoa que fez o depósito das bobinas, no bairro Jardim Botânico, em Cuiabá. Ele declarou à equipe de investigação que acompanhou a carga até o sítio e que ficou responsável por vender o produto roubado.

O suspeito disse que trabalha com venda de sucata e que tinha entrado em contato com o dono de uma empresa de reciclagem ofertando a carga roubada a R$ 11,50 o quilo. Na empresa de reciclagem, em Várzea Grande, os investigadores encontraram outra parte dos cabos e também conduziu o dono do local à delegacia.

Fonte: GOV MT