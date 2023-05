Nova delegacia e investimentos em tecnologia e inteligência reforçam Segurança em Sorriso

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta sexta-feira (19.05), o novo prédio da delegacia da Polícia Judiciária Civil (PJC) e 345 câmeras de videomonitoramento, para reforçar ainda mais a Segurança Pública em Sorriso.

A delegada-geral, Daniela Maidel, reafirmou o compromisso da Polícia Civil e do Governo do Estado com o bem-estar da população e o combate à criminalidade.

“Os investimentos em tecnologia e inteligência feitos pelo governador Mauro Mendes na Polícia Judiciária Civil são fundamentais. Graças a eles, temos uma delegacia bem equipada e preparada para enfrentar os desafios que o século 21 nos propõe. Que essa unidade seja um lugar onde a população encontre serviços de qualidade e eficiência, para uma sociedade mais segura”, pontuou.

O governador Mauro Mendes parabenizou os servidores da Polícia Civil pelo trabalho eficiente de combate à criminalidade, destacando a importância dos serviços de inteligência e operacionais das forças de segurança mato-grossenses.

“Na Segurança Pública, muita coisa boa está acontecendo. Tenho orgulho do trabalho que as Polícias Civil e Militar têm feito em nosso estado, com excelentes resultados. Combater as facções criminosas não é fácil. Tem que ter muita determinação, coragem e fazer enfrentamento diário, e estou muito feliz com a quantidade de operações que a Polícia Civil está empreendendo”, acrescentou o governador.

Desde janeiro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) realiza a Operação Tempo Resposta, em Sorriso, para reforçar o policiamento ostensivo, prevenindo a violência e reduzindo os índices criminais. Nos últimos três meses, entre fevereiro e abril, houve queda de 55,5% no número de homicídios no município.



O prefeito de Sorriso, Ari Lafin, afirmou que a segurança pública também é um dever do município e ressaltou a parceria da gestão municipal com o Estado. O prefeito de Sorriso, Ari Lafin, afirmou que a segurança pública também é um dever do município e ressaltou a parceria da gestão municipal com o Estado.

“O Governo de Mato Grosso nunca deixou de nos atender, e por isso conseguimos, em parceria, dar andamento às ações para melhorar a vida da nossa população. Temos, também, que fazer a nossa parte, porque a segurança é na ponta”, manifestou.

A deputada federal Coronel Fernanda, que também acompanhou a solenidade, afirmou que a entrega da nova delegacia vai propiciar uma estrutura digna para o trabalho policial e acolhimento às vítimas, e destacou a atuação do Estado para melhorias na Segurança Pública.

“O governador Mauro Mendes tem feito muito por Mato Grosso, transformando a Segurança Pública em uma atividade com expertise. E parabenizo, também, o secretário, coronel Roveri, pelo trabalho de unir as forças de segurança, pois é assim que o Estado irá combater a criminalidade. São os policiais militares e civis juntos pela Segurança Pública”, afirmou.

Além de entregarem a nova delegacia, o governador Mauro Mendes e o secretário de Segurança Pública, coronel César Augusto Roveri, assinaram termo de cooperação para ampliação do sistema de videomonitoramento no município, por meio do Programa Mais MT. Foram destinadas 345 câmeras, com investimento total de R$ 517,7 mil.

O deputado estadual Diego Guimarães destacou que os investimentos do Estado, em todas as áreas da Segurança Pública, auxiliam na redução da criminalidade, e ponderou que o programa Vigia Mais MT soma forças às ações da Sesp.

“Os investimentos que o governador Mauro Mendes fez nos últimos anos, que saltaram 700% nas forças de segurança, trouxeram redução de 55% nos registros de ocorrência, e a inteligência é muito importante nesse combate. O Vigia Mais MT assinado hoje, certamente, vai trazer ainda mais subsídios e condições para que as forças de segurança trabalhem em prol da sociedade”, afirmou.

O senador Wellington Fagundes também pontuou que o Estado tem feito investimentos a fim de garantir a segurança da população e a redução da criminalidade, ao mesmo tempo em que tem modernizado as penitenciárias, aparelhando-as com mais tecnologia, e dando condições dignas para os reeducandos.

“Fico feliz em saber que a Polícia Civil de Mato Grosso está entre as mais bem aparelhadas do Brasil. O Governo do Estado tem investido muito nessa questão da segurança, principalmente com tecnologia e na construção das penitenciárias, que têm inovado em qualidade, segurança e em dar condições para o preso ter sua ressocialização. Combate ao crime é importante, mas também temos que pensar em seres humanos”, manifestou.

Solenidades

Em Sorriso, o governador Mauro Mendes também participou da entrega da Escola Municipal São Domingos, no bairro Morada do Bosque.

Acompanharam as solenidades o vice-governador Otaviano Pivetta, os deputados estaduais Gilberto Figueiredo e Beto Dois a Um, a secretária de Estado de Comunicação, Laice Souza, vereadores, delegados e lideranças locais.

Estrutura da nova delegacia

A nova delegacia de Sorriso possui terreno de aproximadamente 6 mil metros quadrados, com edificação de 1.335 metros quadrados, doado pela Prefeitura. A obra foi custeada com recursos oriundos de termos de ajustamento de conduta (TAC), celebrado entre Ministério Público Estadual, empresas locais e Município.

O prédio conta com cartórios para os escrivães, salas para delegados, recepção para atendimento ao cidadão, celas e outras instalações visando a melhor acomodação dos servidores e da população.

A unidade também abrigará o núcleo de atendimento à violência doméstica que terá acesso independente, visando dar mais segurança e privacidade às vítimas, um ambiente adequado para o desenvolvimento do trabalho policial.

Fonte: Governo MT – MT