Nova diretoria da Bem-Estar Animal foca em acolhimento e transformação

No dia 1º deste mês, Morgana Thereza Ens assumiu oficialmente a Diretoria de Bem-Estar Animal, trazendo com ela uma proposta sensível, acolhedora e transformadora para a causa animal em Cuiabá. Veterinária de formação pela UFMT, com especialização em anestesia, cirurgia e oncologia veterinária, além de experiência acadêmica e publicações científicas, Morgana alia conhecimento técnico à sensibilidade artística adquirida em sua trajetória nas artes.

Essa combinação de experiências contribui para que a profissional tenha um olhar inovador sobre a gestão pública da causa animal.

Entre as prioridades anunciadas para sua gestão, estão a automação dos atendimentos, a melhoria nos canais de denúncia e ouvidoria, e a reorganização da equipe de atendimento, garantindo mais agilidade, eficiência e sensibilidade nos serviços prestados. “Nosso foco é ouvir as pessoas e mostrar o que está sendo feito. O trabalho é grande, as castrações já foram iniciadas, os resgates e denúncias acontecem todos os dias, e queremos ampliar isso com dignidade e infraestrutura para os animais”, declarou Morgana.

Um dos passos fundamentais será a reestruturação da própria sede do Bem-Estar Animal, para atender a capital com mais qualidade. Outra ação estratégica será a ampliação de parcerias com clínicas particulares e instituições como a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que é parceira e já colabora com atendimentos clínicos e castrações. A terceirização de atendimentos com empresas especializadas também está nos planos, como uma forma de dar resposta mais rápida e eficaz à população, otimizando o uso do recurso público.

Morgana destacou a busca por soluções para lares temporários, uma necessidade urgente ainda sem parceria fixa, mas que já conta com o apoio da ONG Lunaar (Luta e União de Amigos para Animais em Risco), conhecida por sua longa experiência com acolhimento e mediação em casos complexos de resgate animal. “Vamos alinhar boas ideias e construir soluções juntos, em benefício de todos: protetores, ONGs e, principalmente, dos animais”, disse ela.

O secretário municipal de Governo, Ananias Filho, reforçou o apoio institucional à nova diretoria e à proposta da nova diretora, destacando que será criado um protocolo oficial de acolhimento animal, com o envolvimento direto dos protetores. “Vamos mudar não apenas a gestão, mas a cultura do cuiabano em relação ao cuidado e respeito pelos nossos animais”, afirmou.

Segundo Morgana, o compromisso com a causa moverá as ações: “Não podemos olhar para a causa animal apenas de forma administrativa. Estamos lidando com vidas. O meu trabalho é técnico, mas também é guiado pela sensibilidade que eu trago da arte e da vivência com os animais. Essa mistura me ajuda a nunca esquecer que, por trás de cada protocolo, existe um ser vivo que precisa de acolhimento, respeito e dignidade”.

A expectativa é de que, sob sua liderança, a Diretoria de Bem-Estar Animal avance em políticas públicas mais integradas, sensíveis e eficazes, aproximando a gestão da população e fortalecendo os laços entre governo, sociedade civil e protetores.

PARCERIA

O secretário de Governo, Ananias Filho, ressaltou a contribuição e parceria da ONG Lunaar, com informações e a experiência que possui, para a construção do trabalho e serviço de atendimento, engajando todos os protetores no que diz respeito ao acolhimento e à saúde dos animais.

“É uma oportunidade de fornecer informações para tornar o processo de vocês mais claro, para a sociedade saber a quem recorrer e o que vocês, enquanto poder público, podem oferecer”, disse a presidente da Lunaar, Susielene Rodrigues Monteiro.

Susielene ressaltou que a ONG sempre apoiou a BEA, e não foi diferente desde que o prefeito Abilio Brunini assumiu o município. “Cientes das dificuldades de abrigamento e de espaço da BEA, a Lunaar, sempre que possível, recebeu animais. E no início deste ano acolhemos 15 felinos e 10 cães, a pedido das diretoras anteriores. Dentro da ONG, os espaços são separados, setorizados, têm isolamento para tudo, o que permite tratar os casos até que os animais se reabilitem e possam ser colocados em espaços comuns, onde estão os sadios”, explicou.

A expectativa, diante da abertura que a Bem-Estar Animal está proporcionando, é de que crie formas de melhoria no serviço prestado e seja transparente com a sociedade. “A sociedade precisa ter a quem recorrer. A gente não quer ser ONG, a gente não quer receber essa demanda diária. Se a sociedade tiver a quem recorrer, do poder público, não há necessidade de as ONGs existirem. A nossa ideia é que o poder público funcione, e estou aqui para ajudar, dar sugestões, contribuir com a nossa prática e vivência com abrigamento de animais”, disse Susielene.

Ressalta-se que a Lunaar não recebe ajuda da prefeitura. Os animais citados foram recebidos como doação, portanto, estão sob a tutela da ONG e não do município. “Não tem nada em troca, estamos recebendo até o nosso limite, e quando pudermos vamos receber, e quando não der, vamos negar. E é assim que a gente ajuda a coisa a funcionar. Cada um fazendo a sua parte. Então, hoje a gente consegue ajudar dessa forma, e você, protetora, você, ONG, de que forma consegue ajudar a Diretoria de Bem-Estar Animal a desafogar ou realizar mais resgates?”, frisou a presidente da Lunaar.

#PraCegoVer

A imagem mostra o momento da reunião realizada na sala do secretário de Governo, Ananias Filho, com a diretora da Bem-Estar Animal e a presidente da ONG Lunaar.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT