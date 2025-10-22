CIDADES
Nova lei do ISSQN da construção civil prevê redução na alíquota e desconto de até 38% em Sinop
Ivete Mallmann, secretária de Finanças, esclarece que a principal alteração está na redução da alíquota e a previsão de desconto na forma de pagamento. “Houve alteração de alíquota. Nossa alíquota era 4%, ela foi alterada para 2%, e também na aferição por estimativa, há incidência de descontos, conforme o número de parcelas que o nosso contribuinte optar para fazer o seu pagamento. Fizemos a alteração da legislação municipal, justamente para atender as novas determinações, em especial com relação a entendimentos e julgamentos. Então hoje nós estamos aqui, em conjunto com o Poder Legislativo, com os profissionais que atuam, para fazermos com que essa lei realmente vá agora para a prática, para que possamos aí fazer a aplicação dela nos seus termos legais”, explanou.
Para o contribuinte que optar pelo pagamento em parcela única do ISSQN, haverá uma dedução de 38% do valor total. Aos que optarem pelo pagamento em até seis parcelas, será concedido desconto de 33%. Na hipótese de pagamento em até 12 vezes, obterá um desconto de 28%, para o biênio 2025 e 2026. Para o exercício de 2027, o desconto máximo previsto é de 33% – se pago em parcela única.
“Houve uma redução na alíquota, houve um desconto na forma de pagamento também, de acordo com as parcelas, um desconto para o contribuinte e agora chegou aquele momento de discutir, porque ele já gerou uma certa discussão durante a elaboração, durante algumas reuniões e agora é hora de explanar, explicar melhor, para que todos possam entender como vai funcionar essa alteração no nosso código tributário”, comentou o vereador e primeiro secretário do Legislativo, Célio Garcia.
A secretária de Planejamento Urbano e Habitação, Scheila Pedroso, destaca que Sinop é referência para o Brasil na construção civil e reconhece a força do setor para economia local e para o mercado, como num todo, no município e por isso a nova legislação foi amplamente debatida e construída a várias mãos.
“A construção civil movimenta a nossa economia, o mercado local, desenvolve muito a nossa cidade. Nós somos referência a nível nacional em crescimento urbano. Mas a gente precisa também pensar na responsabilidade fiscal. E as legislações surgem para que a gente possa se atualizar e garantir também a segurança financeira para o nosso município. São através desses impostos que a gente produz ações de retorno para a sociedade. E esses impostos precisam ser revistos. A secretária de Finanças conduziu toda ação dentro do município, foi feita a revisão desse imposto e agora a gente finalizou ele através da lei. Foi sancionada pelo prefeito, foi discutida pelas entidades, pelos vereadores e neste momento a gente começa a fazer a aplicação dela”, esclareceu Scheila.
O vice-presidente da Associação Sinopense dos Contadores e Contabilistas (Asccont), Antônio Ricardo, representando a classe explica que o encontro e a explicação da Prefeitura é importante para os contadores porque são eles que farão a prestação de contas desse processo e o lançamento das informações pertinentes.
“O fato da nossa participação é justamente ter o entendimento da alteração da legislação referente à construção civil, a Lei 226 de 2025, entender e compreender para que a gente possa levar maior esclarecimento a todos os profissionais envolvidos, não só os profissionais liberais, arquitetos e engenheiros, mas bem como toda a sociedade que mexe com a construção civil no nosso município”, avaiou ele.
Os profissionais e população geral que tiverem dúvidas, podem procurar a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação ou a Central de Atendimento ao Contribuinte (CAC), localizados na avenida Governador Júlio Campos, nº 1.232, Setor Comercial de Sinop para sanar as possíveis dúvidas existentes.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Secretário destaca a pujança de Sinop e a importância da região norte ao anunciar investimentos milionários à educação
“A região norte é uma região que cresce muito e eu faço destaque para Sinop. É uma cidade com uma pujança muito forte e os serviços também vão acrescentando, vão aumentando na saúde, na segurança, na assistência social e na educação. A cidade vai crescendo, os loteamentos vão aumentando e há necessidade desses investimentos. Então, no estado de Mato Grosso, hoje, é uma das cidades que mais vai receber investimentos na área da infraestrutura escolar pela sua demanda, pelo seu potencial e também pelo nível de prioridade que o Governo do Estado tem colocado aqui na região de Sinop”, declarou Porto.
O primeiro suplente de deputado estadual, Silvano Amaral, que acompanhou a reunião e endoçou a cobrança do prefeito para mais investimentos na área da educação municipal, também destaca que Sinop cresce desenfreadamente e os investimentos do Governo de Mato Grosso tem que acompanhar essa demanda. Ele destaca que a Prefeitura tem feito o serviço de casa.
“A gente sabe da necessidade, porque Sinop é uma cidade diferenciada, ela cresce muito, cresce bastante, todos os anos, cresce mais de 10% ao ano. Naturalmente a Prefeitura tem feito o trabalho dela nos últimos anos, mas precisa do apoio do Estado, então a gente fica muito feliz de ver hoje aqui, isso bem resolvido entre a Prefeitura, através do prefeito Roberto Dorner, e, também, o Estado de Mato Grosso através do secretário Alan, bem como ao nosso vice-governador, Otaviano Pivetta, e do nosso governador Mauro Mendes”, comentou ele.
De forma remota, o vice-governador, Otaviano Pivetta, destacou a articulação do prefeito na conquista de recursos. “Prefeito Dorner quero te dizer que o governador Mauro e eu, estamos muito felizes em conseguir fazer esses investimentos em Sinop através dessa nossa parceria com a Prefeitura. Sinop é uma cidade muito estratégica e muito importante para o estado. O senhor veio aqui em Cuiabá, fez o pedido e conseguimos atender agora. Só sinto muito em não ter sido feito antes já, mas chegou em tempo de aplicar recursos para população”, falou ele em ligação.
Durante a reunião, Dorner celebrou a conquista e destacou o empenho do Governo do Estado em atender as necessidades do município. “De coração, meu agradecimento ao vice-governador, ao governador do Estado, por esse trabalho que está fazendo. É um grande avanço na parte da educação do nosso município. Então, é só agradecimento. A reunião foi duas horas. Uma reunião muito produtiva onde conseguimos alinhar todas as necessidades”, disse o chefe do Executivo.
Investimento
Os recursos a serem aplicados, anunciados hoje, serão aplicados na construção, ampliação e retomada de obras em escolas municipais, contemplando a retomada das obras das escolas do Jardim Terra Rica e do Residencial Nico Baracat, a construção da segunda Escola de Tempo Integral da cidade, na grande região do Residencial Daury Riva, a construção da sede própria da Escola Militar, no bairro Santa Cecília, além da ampliação da escola do Bom Jardim e da reforma da unidade Valmor Copati, na Gleba Mercedes V.
Os valores serão repassados na modalidade fundo a fundo, o que permitirá mais agilidade nos processos licitatórios e no início das obras. Agora, Estado e Município devem finalizar os procedimentos administrativos necessários.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeito articula com Estado e conquista mais de R$ 150 milhões em investimentos para educação de Sinop
A articulação dos recursos foi feita pelo prefeito Roberto Dorner, junto ao vice-governador Otaviano Pivetta, em encontro realizado na capital Cuiabá. Ele comemora as conquistas, dando destaque à construção da segunda Escola de Tempo Integral de sua gestão. A informação foi assegurada no encontro e o recurso já está garantido.
“Então, há poucos dias fiz uma visita ao vice-governador Otaviano Piveta e fizemos um apelo a ele que contemplasse, de vez, a cidade de Sinop, na parte da educação. E hoje está chegando aqui o secretário Alan Porto, trazendo essas boas notícias e também a solução para os nossos problemas de Sinop. Por exemplo, nós ganhamos uma Escola de Tempo Integral, 90% custeado pelo Estado. Esses recursos estão sendo feitos na modalidade fundo a fundo, para que as obras sejam, rapidamente, iniciadas e os problemas da educação municipal resolvidos”, comentou ele.
O prefeito ressalta que a presença do secretário em Sinop, juntamente com toda a equipe técnica da pasta, mostra a boa vontade do Governo do Estado em atender aos pedidos formalizados pelo gestor. Estiveram participando da reunião, setores de convênios, de engenharia e técnicos administrativos, tanto da Prefeitura de Sinop como do Governo de Mato Grosso.
“Graças a Deus, entramos em consenso e estamos trabalhando com prazo bem curto, porém, da parte do Governo foi colocada a disposição toda a equipe para trabalhar nesse propósito para cidade, que é mais cinco escolas do Governo do Estado que vai diminuir os gastos com o transporte escolar. Então, são trabalhos que têm que ser feitos e o governador colocou à disposição toda a equipe, e está aqui hoje em Sinop. Quero agradecer ao Otaviano Pivetta, ao Alan Porto, com toda a equipe que veio para Sinop, para resgatar as nossas conversas que viemos construindo ao longo do tempo”, reforçou Dorner.
Sinop será beneficiada com a retomada das obras das Escolas Municipais do Jardim Terra Rica e Residencial Nico Baracat, a construção de mais uma Escola de Tempo Integral para atender os alunos da região do Residencial Daury Riva, a construção da sede própria da Escola Militar, no Santa Cecília e ampliação da escola do Bom Jardim e a reforma da unidade da Gleba Mercedes V – a Valmor Copati.
O secretário Alan Porto enalteceu o alto nível da reunião administrativa ocorrida esta manhã na Prefeitura. “A gente fez uma importante reunião, o qual eu classifico uma das melhores reuniões que nós já tivemos para colocar em prática um plano de construção de escolas, de reformas, de reconstrução, falando de transporte escolar”, disse.
Ele comentou os investimentos que serão realizados nos próximos meses em Sinop. “O Estado vai apoiar o município na construção de uma Escola de Tempo Integral, vamos apoiar também na ampliação da Escola do Bom Jardim, vamos repassar recursos fundo a fundo, além dessas duas escolas, tem a escola lá da Gleba, que nós tivemos problema lá com o incêndio, o Estado também já aprovou o projeto, vai repassar fundo a fundo também para construir as salas de aulas necessárias. Nós destravamos também dois convênios, do Terra Rica e do Nico Baracat, que são obras importantes, cada escola com 16 salas de aula. O município está autorizado a prosseguir com o processo licitatório e finalizar as obras. Apresentamos, também, um conjunto de investimento de mais cinco escolas, que são Colégios Estaduais Integrados (CEI’s)”, explicou.
As CEI’s que serão construídas em Sinop terão estruturas modernas e, juntas, somam 150 salas, quadras poliesportivas, piscina semiolímpicas, 24 salas de aulas climatizadas, laboratórios MEC, Laboratórios de ciências. “Ou seja, tudo o que o estudante precisa para ter uma educação de qualidade. Quero agradecer e parabenizar o prefeito Dorner, a secretária Salete, a Faira também, que são os responsáveis aqui do município de encaminhar esses assuntos junto ao Governo do Estado e quem ganha com isso são as nossas crianças, são os nossos estudantes, os profissionais da educação”, disse.
A secretária municipal de Educação, Salete Rodrigues, acompanhou o encontro e destaca que os investimentos estão garantidos, e o próximo passo é apenas questões burocráticas para que seja autorizado o depósito da verba.
“Tivemos, juntamente com o prefeito Roberto Dorner, recebendo aqui Alan Porto e sua equipe, trazendo a Sinop, uma boa notícia. Hoje o prefeito consolidou a conquista da Escola de Tempo Integral junto ao Estado, com uma pequena contrapartida, também a ampliação do Bom Jardim, a negociação do redimensionamento. Então muitos assuntos vieram em pauta hoje e todos eles foram resolvidos. Cabe agora, à Sinop, somente entrar com as documentações para que esses recursos, esses benefícios cheguem a conta da Prefeitura e a licitação seja realizada”, comentou ela.
Silvano Amaral, primeiro suplente de deputado estadual, também acompanhou a reunião e reforçou apoio ao município na busca pelos recursos. Ele destaca que Sinop cresce aceleradamente e precisa da união de esforços das duas esferas, para que as demandas sejam supridas.
“A gente sabe da necessidade, porque Sinop é uma cidade diferenciada, ela cresce muito, cresce bastante, todos os anos, cresce mais de 10% ao ano. Naturalmente a Prefeitura tem feito o trabalho dela nos últimos anos, mas precisa do apoio do Estado, Então a gente fica muito feliz de ver hoje aqui, isso bem resolvido entre a Prefeitura, através do prefeito Roberto Dorner, e, também, o Estado de Mato Grosso através do secretário Alan, bem como ao nosso vice-governador, Otaviano Pivetta, e do nosso governador Mauro Mendes”, comentou.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
