Nova linha de ônibus entre Paranatinga e Gaúcha do Norte entra em funcionamento no dia 27

A partir do dia 27 de janeiro entrará em operação uma nova linha no Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado (STCRIP/MT), que fará a conexão entre os municípios de Paranatinga (a 380 km de Cuiabá) e Gaúcha do Norte (a 675 km de Cuiabá), facilitando o deslocamento entre as cidades.

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) atendeu a demanda da população de Gaúcha do Norte, após notificar as empresas que operam nas regiões para que manifestassem interesse em realizar o atendimento.

A solicitação popular foi apresentada pela Câmara Municipal de Gaúcha do Norte e reforçada pelo prefeito do município, Ari do Prado, em reunião com a autarquia na terça-feira (14.1). O serviço de transporte rodoviário será prestado pela operadora Logtrans Ltda.

“A Ager-MT sempre busca o diálogo e a composição junto às empresas delegatárias para que os serviços sejam prestados da melhor forma e atendam as demandas dos usuários em todo o Estado de Mato Grosso”, declarou o diretor regulador de Transportes e Rodovias da Ager-MT, José Ricardo Elias.

O diretor destacou, ainda, que por meio da nova ligação será possível realizar conexões com destinos aos demais municípios de Mato Grosso e a outros estados brasileiros.



Foto por Fiscalização Ager-MT.

Itinerário

Horário de saída de Gaúcha do Norte: às 8h (segunda, quarta e sexta-feira).

Horário de saída de Paranatinga: às 14h30 (terça, quinta e sábado), com paradas nas comunidades Santa Luzia e Trevo Carajás.

