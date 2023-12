Nova Rota do Oeste deve iniciar três grandes pacotes de obras na BR-163

O planejamento da Nova Rota do Oeste para 2024 prevê o início de três grandes obras ainda no primeiro semestre do ano em trechos prioritários da BR-163 e BR-070 (rodovia dos Imigrantes) diante do alto fluxo de veículos e índice de acidentalidade. A intervenção nesses locais atende ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A Concessionária encerra 2023 finalizando a contratação da empresa responsável pela segunda frente de duplicação da BR-163, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde.

A autorização para contratação foi assinada no final de outubro e ainda antes do novo ano deve ser concluída. Esse pacote de obras prevê o investimento de R$ 650 milhões na construção de mais 80 quilômetros de pista nova na BR-163 e recuperação da via já existente (do km 601 ao km 681 da BR-163), readequação de parâmetro de outros 8 quilômetros (do km 593 ao km 601, na travessia urbana), construção de seis dispositivos, sendo três diamantes (viaduto) e três retornos em desnível, além de cinco retorno em nível e uma ponte sobre o rio dos Patos.

Ainda no primeiro semestre de 2024, deve ser iniciada a remodelação da rodovia dos Imigrantes (trecho da BR-070 que contorna Cuiabá e Várzea Grande, interligando o sul e o norte da BR-163/364) a partir da Capital sentido o norte de Mato Grosso. As obras iniciam na região do Distrito Industrial de Cuiabá, onde já há projeto finalizado, enquanto o projeto do trecho de Várzea Grande, que engloba os populosos bairros do Capão Grande, São Mateus e Praia Grande, é atualizado para se adaptar à sua característica urbana.

Também entre as prioridades da Nova Rota do Oeste para o primeiro semestre de 2024 está a reformulação da travessia urbana de Sinop com a construção de seis viadutos e duplicação de um trecho de 27 quilômetros da BR-163. Este projeto está sendo finalizado e deve ir para o mercado no início do ano.

Área de escape

Ainda como parte das missões da Concessionária para os próximos meses de 2024 está a aprovação, junto à ANTT, para a construção da área de escape na Serra de São Vicente (BR-364), em Santo Antônio de Leverger. Essa obra não faz parte das obrigações contratuais da Nova Rota. Porém, diante da relevância para a ampliação da segurança viária no trecho, a empresa trabalha para inclusão do serviço no escopo de trabalho.