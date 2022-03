Nova secretaria aproxima Poder Público dos setores empresariais e terá desafio de planejar Várzea Grande para os próximos anos

Elaborar um planejamento de desenvolvimento econômico, de tecnologia e turismo, a médio e longo prazo, para a cidade de Várzea Grande, além de buscar aproximação dos setores empresariais, comerciais e de serviços. Esses serão os principais desafios da nova Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo de Várzea Grande. Os setores do Turismo e da Tecnologia estão hoje entre os que mais emprego e renda geram em todo o Mundo, mesmo com a pandemia da COVID-19. Segundo o prefeito Kalil Baracat, ambos os setores movimentam outras 95 atividades econômicas.

As instalações da nova pasta, desmembrada da então Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, foi inaugurada pelo prefeito Kalil Baracat com forte presença de representantes dos setores primário, secundário e terciário, além de empresários locais e autoridades políticas. As Secretarias desmembradas se transformaram em Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação.

“Essa secretaria foi desmembrada porque apostamos muito no desenvolvimento da cidade. Vamos implantar um plano de desenvolvimento econômico para Várzea Grande, projetado para curto, médio e longo prazo. Queremos com a Secretaria nos aproximar do comerciante, do empresário, além de gerar novos empregos e renda para Várzea Grande que é uma cidade forte economicamente e precisa de novos investimentos sempre”, pontuou o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, após inaugurar a secretaria que está instalada no segundo piso do Várzea Grande Shopping.

Kalil Baracat acrescentou ainda que possui prioridades em sua gestão como “o abastecimento de água com eficiência e qualidade e o combate à COVID-19. Mas pensamos também no futuro da cidade e apostamos que Várzea Grande voltará a ser a Cidade Industrial que já foi no passado, em que pese nos últimos anos estarmos liderando a geração de emprego e renda e a abertura de novos comércios, o que demonstra a pujança da segunda maior cidade de Mato Grosso que mesmo estando distante do agronegócio, está entre aqueles que melhor prestação de serviços”.

Segundo o secretário da pasta, Charles Caetano Rosa, além da determinação do prefeito de que a Secretaria desenvolva um plano de desenvolvimento econômico para a cidade, “é importante ressaltar que esse plano será elaborado conjuntamente com todos os setores organizados, empresários, sindicatos, associações e consumidores”.

Sobre o local de funcionamento, Charles Caetanos Rosa enfatizou que “a instalação na secretaria dentro de um centro comercial como o Várzea Grande Shopping é estratégica, pois aproxima a gestão dos setores empresarial, comercial e de serviços, além dos munícipes e dos setores de tecnologia e turismo na cidade. Temos uma equipe de 30 servidores que atenderão de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h”.

O presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Tardin, em seu discurso afirmou que a nova secretaria “é importantíssima pois ela acolherá os empresários, e ajudará o setor a crescer, principalmente o turismo. Acredito até porque Várzea Grande é a porta de entrada para Chapada dos Guimarães, para o Pantanal e tantas outras opções do setor em nosso Estado. O prefeito está de parabéns em inaugurar essa Secretaria, este é o caminho para atrair mais empresários para a cidade além de gerar emprego e renda”.

Marcos Ojeda, assessor especial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e assessor da Secretaria de Turismo de Mato Grosso, frisou que com a nova pasta será possível desenvolver as políticas públicas específicas para os segmentos. “Pelo fato de ter uma secretaria específica voltada para o turismo agregada ao desenvolvimento econômico e tecnológico é essencial para que se consiga desenvolver políticas públicas. O Governo do Estado está pronto para trabalhar junto com a administração do prefeito Kalil Baracat que é uma pessoa visionária. Juntos vamos desenvolver e explorar todo o potencial turístico tanto natural, quanto tecnológico que Várzea Grande possui”, pontuou o assessor que na oportunidade representou o secretário de Estado, Cesar Miranda.

“O setor de turismo e comércio em geral está muito feliz com esse desmembramento pois teremos maior diálogo com o Poder Público. Hoje temos nossos hotéis e restaurantes preparados para receber turistas em Várzea Grande, que é a porta de entrada para Mato Grosso. Temos também interesse de mais hotéis e restaurantes querendo se instalar aqui na cidade, pois oferecemos o peixe, as redes, a Maria Izabel que é tradicional de Várzea Grande e poucos sabem. Com essa secretaria apostamos que os Poderes Públicos e Privado poderão caminhar juntos pelo desenvolvimento da cidade”, pontuou o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e similares da cidade, Guilherme Verdum, ao lembrar que “o maior desafio da secretaria hoje não será junto ao empresariado e sim resgatar na população o sentimento de cidade turística, além de felicidade e orgulho de morar aqui para colhermos melhorias”.

Luiz Carlos Nigro, presidente da Associação da Região Turística Metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande (Astur-MT) e do sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de MT, a instalação da nova secretaria “é uma promessa de campanha do prefeito Kalil, agora cumprida. E, ficamos muito felizes pois Várzea Grande tem um potencial gigantesco, tanto turístico quanto econômico e que está adormecido. Atualmente o turista chega a Mato Grosso por Várzea Grande, mas ele não fica aqui. Vamos juntamente com a secretaria desenvolver estratégias que possam difundir os atrativos turísticos da cidade. Além das redes do Limpo Grande, as peixarias da Passagem da Conceição e do Bom Sucesso, da gastronomia e cultura de um modo geral, temos também o turismo tecnológico que está sendo implantado aqui. Um dos três parques tecnológicos que teremos no Brasil está aqui e com certeza vai trazer conhecimento e desenvolvimento para todos, população, economia, agronegócio e turismo”, ponderou.

Já para o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Auxiliares do Estado de Mato Grosso, na área de transporte aéreo, Odenir José de Matos, a expectativa é que “com a nova pasta o setor de turismo seja alavancado pois Várzea Grande tem muito a oferecer nessa área”.

Empreendedores do Várzea Grande Shopping emitiram uma nota em conjunto, através da Assessoria de Imprensa: “Para nós é uma honra sediar uma sala da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo. Entendemos a importância de ações como essa, em que o principal beneficiado é o cidadão várzea-grandense e é justamente para facilitar a vida dessas pessoas que há 6 anos estamos ampliando e aperfeiçoando nosso empreendimento. Desde a inauguração, o shopping é parceiro da gestão municipal e estadual. Nossas portas estarão sempre abertas para bons projetos e ideias”.