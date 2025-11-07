Cuiabá
Nova sede do CEIC José Nicolau Pinto garante mais vagas e melhor estrutura para as famílias do bairro Porto
Fabiana Prado – Assessoria vereadora Katiuscia Manteli
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Daniel Monteiro realiza sessão em homenagem ao Dia da Consciência Negra
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Prefeitura reduz custos veterinários em mais de 50% e amplia atendimentos em Cuiabá
Pela primeira vez, a Diretoria de Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Governo, reduziu pela metade os valores pagos aos procedimentos clínicos, ambulatoriais e cirúrgicos emergenciais que eram cobrados do município de Cuiabá. Ao mesmo tempo, dobrou o número de atendimentos. A correção dos valores ocorreu de forma gradativa, resultando na finalização dos serviços com a Clínica Mato Grosso, que atuava em regime emergencial 24 horas. Agora, por meio de chamamento público, novas clínicas serão credenciadas em polos do município.
Segundo o secretário de Governo, Ananias Filho, antes não havia parâmetro de preços entre as clínicas. A Clínica Mato Grosso foi a primeira contratada e, ao longo do processo, percebeu-se que os custos eram elevados. Com isso, a Prefeitura iniciou o chamamento de novos parceiros, como instituições de ensino e outras clínicas. O município já preparou material para credenciar mais unidades, a fim de ampliar os serviços de urgência e emergência com qualidade, rapidez e melhor custo-benefício.
Na fase emergencial, a Clínica Mato Grosso realizou 162 atendimentos, totalizando R$ 449 mil, o que representou um custo médio de R$ 2.777 por animal. Após a descentralização, a Clínica Cuiabana atendeu 145 animais por R$ 235 mil, enquanto a Universidade de Cuiabá (UNIC) realizou 124 atendimentos por R$ 92 mil.
A diretora da BEA, Morgana Thereza Ens, destacou que a atual gestão reduziu o custo médio de atendimento em mais de 50%, mantendo a qualidade técnica e ampliando o alcance dos serviços veterinários. Para ela, o resultado reflete uma gestão planejada, técnica e humanizada, que respeita o dinheiro público e valoriza os profissionais e protetores envolvidos na causa.
A contratação emergencial da Clínica Mato Grosso ocorreu no início da gestão devido à ausência de contrato vigente e à falta de estrutura municipal para atender urgências veterinárias. A escolha foi técnica, baseada na disponibilidade imediata e na necessidade de evitar a interrupção dos serviços. Com o diagnóstico concluído e novas diretrizes administrativas definidas, essa fase está sendo encerrada de forma responsável. A última nota pendente, referente a agosto, será liquidada após a apresentação e conferência da documentação.
A reorganização técnico-administrativa da Diretoria de Bem-Estar Animal começou em julho, com foco em transformar um modelo emergencial e concentrado em uma gestão planejada, com controle de custos, indicadores de desempenho e rastreabilidade das ações. Enquanto o credenciamento não é oficialmente publicado, os atendimentos seguem de forma indenizatória, garantindo continuidade e evitando prejuízos aos protetores, munícipes e animais que necessitam de atendimento clínico, emergencial ou cirúrgico.
#PraCegoVer
A foto que ilustra o texto exibe um cãozinho com pelo branco e caramelo, no colo de uma pessoa. Ele aparenta estar saudável e feliz.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Força Tática prende homem com diversas porções de drogas em Várzea Grande
Policiais Militares da Força Tática do 2º Comando Regional, prenderam, nesta quinta-feira (6.11), um homem por tráfico ilícito de drogas....
Polícia Militar frustra tentativa de roubo e apreende menores com arma de fogo e facão
Dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos, na manhã desta quinta-feira (6.11), por policiais militares do 13º Batalhão, após tentativa...
Polícia Civil e Vigilância Sanitária fiscalizam mercados e abatedouros em Rosário Oeste
A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária de Rosário Oeste fiscalizaram, nesta quinta-feira (6.11), três mercados e três abatedouros suspeitos...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
