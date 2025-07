Nova unidade do Corpo de Bombeiros em Água Boa fortalece atendimento na região do Araguaia

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) ampliou sua capacidade de atendimento na região do Araguaia com a inauguração de uma nova unidade operacional em Água Boa, a 630 km de Cuiabá. O 2º Pelotão Independente de Bombeiro Militar (2º PIBM) representa um importante avanço na oferta de serviços de segurança, urgência, emergência e prevenção em nove municípios da região.

A solenidade de inauguração foi realizada na quarta-feira (16.7) e contou com a presença do comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra; do secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), coronel PM César Augusto de Camargo Roveri; do prefeito de Água Boa, Mariano Kolankiewicz Filho; além de prefeitos de municípios vizinhos, autoridades civis e militares, e representantes da comunidade.

A nova unidade é resultado de uma parceria entre a Sesp, o CBMMT e a Prefeitura de Água Boa. O investimento de aproximadamente R$ 5 milhões foi destinado à estruturação e início da operação do pelotão, que atenderá os municípios de Água Boa, Cocalinho, Nova Nazaré, Querência, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada e Novo Santo Antônio.

Durante a solenidade de inauguração, o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Augusto de Camargo Roveri, destacou que a entrega da nova unidade do Corpo de Bombeiros Militar reafirma o compromisso do Governo do Estado com a segurança pública e evidencia os avanços significativos alcançados na área em Mato Grosso.

“É a primeira vez na história que vemos um investimento tão grande em equipamentos, estrutura, novas unidades e valorização das carreiras dos nossos servidores. Hoje temos um sistema integrado, com Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Politec e Polícia Penal atuando lado a lado em benefício da população”, destacou.

O comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, destacou a importância da presença da corporação no interior do Estado, ressaltando que essa expansão reforça diretamente a segurança pública e a proteção de vidas e patrimônios. A nova unidade está equipada com três viaturas, modernos equipamentos operacionais e contará com equipes especializadas, prontas para atender às demandas da região. Com sua inauguração, a corporação passa a contar com 25 unidades operacionais no estado.

“Concretizamos um sonho, tanto para o município quanto para o Corpo de Bombeiros. Nossa missão é salvar vidas e agora temos a estrutura necessária para atender a região com excelência. Nossa atuação vai além do combate a incêndios, incluindo prevenção, atuação em queimadas florestais, atendimento pré-hospitalar e apoio à economia local, inclusive com a valorização das empresas que dependem da presença do Corpo de Bombeiros para operar com segurança”, afirmou.

Para o prefeito de Água Boa, Mariano Kolankiewicz Filho, a chegada da nova unidade representa muito mais do que a inauguração de um espaço físico. É o resultado de um esforço coletivo e uma conquista histórica para o município. “Tenho certeza que essa base ajudará imensamente nossa cidade. Tanto na prevenção e combate de incêndios quanto no atendimento de urgência. É uma vitória para toda a população”, reforçou.

Já o deputado estadual Dr. Eugênio destacou o respeito e a confiança da população no Corpo de Bombeiros Militar, além da relevância dos serviços prestados. “Essa é, sem dúvida, a instituição mais querida do povo brasileiro. Estamos felizes por receber essa equipe aqui em nossa região. A implantação da unidade representa um avanço significativo para o município, que cresce e precisa de um atendimento mais rápido e eficaz em situações de emergência”, disse.

Também presente na inauguração, o promotor de Justiça do município, Luis Alexandre Lima Lentisco, afirmou que a instalação da nova unidade é especialmente significativa para Água Boa e reforça o papel do Estado na garantia de direitos fundamentais, como o direito à vida e à segurança. “É com grande alegria que vejo hoje essa unidade inaugurada. Tão necessária e tão atual. A cidade aguardava vocês há bastante tempo”, afirmou.

Com a implantação do 2º PIBM em Água Boa, o CBMMT fortalece seu compromisso com a interiorização dos serviços de segurança pública na região do Araguaia, que já conta com a 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar (1ª CIBM), em Barra do Garças, a 4ª Companhia Independente Bombeiro Militar (4ª CIBM), em Nova Xavantina, além do 1º Núcleo Bombeiro Militar (1º NBM) em Alto Araguaia e o 2º Núcleo Bombeiro Militar (2º NBM) em Confresa. O planejamento prevê ainda expansão da cobertura operacional com futuras unidades também nos municípios de Querência e Canarana.

