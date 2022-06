Novas entregas de reformas de unidades básicas estão previstas para os próximos meses

Dando sequência ao atendimento das demandas da zona rural municipal, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SMOP), executa, na Comunidade do Chaparral, a construção de uma travessia de concreto sobre o Córrego Capitão. Os trabalhos estão concentrados no procedimento de fixação das aduelas e, posteriormente, seguirá para a parte de compactação das cabeceiras.

O secretário e vice-prefeito, José Roberto Stopa, enfatiza que a gestão Emanuel Pinheiro tem se dedicado com afinco para fazer com que as ações da Prefeitura de Cuiabá, especialmente as de infraestrutura, alcancem todas as regiões da cidade, inclusive aquelas afastadas do perímetro urbano.

“Estamos com olhares atentos às comunidades rurais, levando dignidade, oportunizando melhores condições de vida. No Chaparral, estamos colocando as aduelas, com equipes trabalhando diariamente para dar condições seguras de passagens aos moradores. Continuaremos firmes até que esteja 100% concluída e entregue”, disse o gestor.

Morador há mais de 40 anos da comunidade, José Gonçalves, resgatou um pouco do cenário anterior no local. Segundo ele, durante o período chuvoso, as famílias ficavam ilhadas, em razão da estrutura precária antes existente. “Ninguém conseguia passar, era uma dor de cabeça muito grande para nós todo mês que chovia e hoje o pessoal está aqui fazendo uma ponte de verdade e eu, particularmente, só tenho agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro por tudo. Estou muito contente”, acrescentou.

Importante destacar que logo nos primeiros meses deste ano, a administração atual entregou quatro pontes de concreto, sendo estas, abrangendo os perímetros urbano e rural. Além disso, outras duas, localizadas no bairro Altos da Serra II e Comunidade das Laranjeiras estão em fase de levantamento.