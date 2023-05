Novas turmas da 2ª etapa do Qualifica Mulher estão com inscrições abertas

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a primeira-dama, Márcia Pinheiro e o secretário adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor, Genilto Nogueira lamentam o falecimento de uma de suas servidoras, Wilma de Jesus Gomes, por complicações decorrentes de pneumonia. Wilma trabalhava no setor de limpeza do prédio do Procon Municipal desde janeiro de 2019 e desempenhava suas atividades com comprometimento e dedicação.

“Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade aos familiares e amigos de Wilma, que certamente sentirão sua falta. Que encontrem conforto e paz em meio a essa triste perda”, disse o prefeito.

O velório de Wilma de Jesus Gomes será realizado na capela do CPA II Setor 4. A Prefeitura de Cuiabá se junta aos familiares e amigos neste momento de despedida e roga a Deus que conforte a todos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT