Novelli recebe membros da nova mesa diretora da Câmara de Cuiabá

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Groso (TCE-MT), conselheiro José Carlos Novelli, recebeu, nesta quarta-feira (15), membros da nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Na visita institucional, o presidente reforçou o papel orientativo do órgão de controle externo e se colocou à disposição do Legislativo Municipal.

“O Tribunal de Contas é a casa do gestor público. Nós temos condições de repassar e auxiliar com todas as informações e necessidades que a mesa diretora tiver em relação a administração pública. O TCE está disposto a fazer o papel de orientação aos gestores e legisladores, a fim de trazer serviços de qualidade para o cidadão cuiabano”, pontuou Novelli.

Presidente da Câmara de Cuiabá, o vereador Chico 2000 destacou a importância do trabalho orientativo que vem sendo realizado pela Corte de Contas de Mato Grosso. “Proporciona ao gestor condições para que ele produza com toda probidade, respeitando o erário, que é a função e objetivo da Casa de Leis. Saímos daqui com a certeza de que a Câmara caminhará 100% de acordo com orientações e encaminhamentos que o TCE fizer”.

Da mesma forma se manifestou o vice-presidente do Legislativo, vereador Rodrigo de Arruda e Sá. “A preocupação da Câmara é garantir a prestação de serviço melhor para a comunidade cuiabana. Nós somos os órgãos competentes para fiscalizar e vamos aprimorar cada vez mais nosso papel de fiscalização junto ao Executivo”.

No encontro, que foi acompanhado pelo secretário da Assessoria Parlamentar do TCE-MT, Carlos Brito, foi pautada ainda preocupação do Legislativo municipal com a saúde de Cuiabá. Novelli assegurou que serão feitos os levantamentos necessários para fornecer a todos os envolvidos nos problemas da área dados efetivos, concretos e confiáveis para que as decisões sejam tomadas de forma independente e mais correta possível.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: [email protected]

Flickr: clique aqui

Fonte: TCE MT