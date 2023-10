Novilhada Nelore de alta qualidade para o trânsito em em Alta Floresta; vídeo

Uma das maiores preocupações que os produtores de soja que estão iniciando o plantio, é a seleção das sementes que serão plantadas. A escolha das sementes é um desafio significativo, dada a ampla variedade de opções disponíveis no mercado, adaptadas a diferentes regiões e condições climáticas em todo o país.

Para a safra 2023/24, a expectativa é de uma produção superior a 163 milhões de toneladas de soja, um aumento de 3,7% em relação à safra anterior.

Esse aumento na produção está relacionado, em parte, ao potencial produtivo das sementes disponíveis no mercado. As inovações tecnológicas nas sementes proporcionam diversos benefícios aos agricultores, incluindo maiores rendimentos, resistência a pragas, doenças e condições climáticas adversas, como chuvas excessivas ou secas. As sementes adaptadas a diferentes ambientes e condições de cultivo contribuem para o aumento da produtividade.

A pergunta mais comum entre os agricultores é como escolher a cultivar mais adequada para sua área de plantio. De acordo com especialistas do setor, a escolha deve considerar a região de plantio, a fertilidade do solo, a presença de pragas e ervas daninhas na área e a produtividade esperada. É fundamental selecionar sementes adaptadas à região específica de cultivo.

A biotecnologia desempenha um papel crucial no aumento da produtividade das lavouras de soja. Nos últimos anos, sementes geneticamente modificadas têm se tornado mais comuns, oferecendo resistência a uma variedade maior de herbicidas e insetos.

Na última safra, que está sendo concluída, aproximadamente 4,5% das lavouras de soja foram plantadas com sementes resistentes a herbicidas e insetos, proporcionando uma proteção adicional às plantações. A tendência é que novas tecnologias continuem sendo desenvolvidas, como variedades transgênicas resistentes a nematóides, ferrugem e com alta tolerância à seca, para aumentar ainda mais a produtividade.

No entanto, o aumento das opções disponíveis no mercado torna a escolha das sementes um desafio ainda maior para os agricultores. Eles precisam estar atualizados sobre as tecnologias disponíveis e escolher as cultivares e biotecnologias mais adequadas para suas necessidades específicas.

Com a crescente disponibilidade de tecnologias e variedades, os agricultores precisam se manter informados e tomar decisões cuidadosas para garantir o sucesso de suas safras.

Fonte: Pensar Agro