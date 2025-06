Novo Centro Médico Infantil atenderá 150 crianças simultaneamente

As obras do novo Centro Médico Infantil (CMI) de Cuiabá já superaram 70% de execução e devem ser concluídas em até dois meses. Na tarde de segunda-feira (23), o prefeito Abilio Brunini, ao lado da secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena, conduziu uma visita técnica ao canteiro de obras, acompanhado de vereadores e representantes da imprensa. Durante o tour, o gestor apresentou detalhes da estrutura, cobrou ajustes, apontou melhorias e reafirmou o compromisso de entregar a unidade no prazo.

Segundo o prefeito, a estrutura será uma das maiores do país em capacidade pública infantil, com possibilidade de internar mais de 150 crianças simultaneamente. “Aqui é equivalente a quatro ou cinco Santa Casas. Nenhum hospital particular em Cuiabá tem essa estrutura. Estamos dedicados a mudar a realidade do atendimento às crianças no nosso estado”, afirmou.

“Esse é um local exclusivo para atendimento de crianças. São sete consultórios com sete pediatras 24 horas por dia, todos os dias da semana, porta aberta. Vai ter aqui ultrassom, raio-x, ressonância magnética, tomografia”, anunciou Abilio. Ele acrescentou que o CMI terá ainda 10 leitos em cada uma das salas de emergência (vermelha, amarela e verde), sala de medicação e 40 leitos de UTI pediátrica.

A previsão é que a obra seja finalizada em até 40 dias. Na sequência, será iniciada a fase de instalação de equipamentos, com expectativa de entrega total em até 60 dias. Durante a visita, também foi reforçada a contratação de pediatras para todas as UPAs e policlínicas de Cuiabá, medida que deve ampliar o acesso ao atendimento infantil em toda a rede municipal. “Hoje, conseguimos reduzir em uma hora e meia o tempo médio de espera nas UPAs. Com a pediatria em todas as unidades e o novo centro funcionando, vamos atender com muito mais qualidade e agilidade”, pontuou Abilio.

O prefeito também comentou que, embora a parte frontal do antigo Pronto-Socorro seja destinada ao novo centro infantil, a área dos fundos, que abriga cerca de 200 leitos adultos e três UTIs, só será desativada quando houver novo bloco hospitalar no Hospital Central para realocação desses pacientes.

Com estrutura moderna e exclusiva, o novo Centro Médico Infantil de Cuiabá deverá ser o principal equipamento de saúde pediátrica da capital mato-grossense.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT