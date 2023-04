Novo confronto termina com suspeito morto em ação da força-tarefa em Tocantins

Um homem ainda não identificado morreu em confronto com equipes do Grupamento Aéreo das forças policiais do Tocantins durante as ações da Operação Canguçu, na região de Pium, no final da tarde deste sábado (22). Com ele foram encontradas duas armas de fogo.

A ação ocorreu em região de mata e as suspeitas são, assim como no caso da prisão ocorrida na noite de ontem (22), de que ele seja integrante da organização criminosa que aterrorizou o município de Confresa no dia 09 deste mês. Hoje a operação completou 13 dias e essa é a sétima morte de suspeito entre as dezenas de confrontos registrados desde a ação criminosa.

Também foram registradas duas prisões e apreendidos dois fuzis .50, um 7.62 e quatro AK-47 com carregadores, milhares de munições, oito coletes balísticos, três capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas.

A operação conta com 350 policiais de todos os estados envolvidos, sendo 130 agentes do Bope, Forças Táticas, Gefron, GOE, CGGO e Ciopaer de Mato Grosso. A força-tarefa que integra policiais de Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Pará e Minas Gerais

A atualização das informações está sendo feita conjuntamente com as polícias de Tocantins, Estado que está adotando os procedimentos de autuação dos presos, identificação dos mortos, catalogação das armas e equipamentos apreendidos, entre outros procedimentos legais.