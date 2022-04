Novo Mundo é contemplado com emendas através do deputado Dilmar Dal Bosco

Município de Novo Mundo – 740 km da capital – foi contemplado, a pedido do Vereador Marcos Bessa (SOL), através do deputado estadual Dilmar Dal Bosco (UB), com emendas dos senadores Jayme Campos (UB) e Wellington Fagundes (PL) na manhã desta terça-feira (12).

Deputado Dilmar Dal Bosco destinou uma quadra poliesportiva para o distrito de Cristalino do Norte. “A pedido do meu amigo, Vereador Marquinhos Bessa, destinei emenda parlamentar, juntamente com o governo do estado, para que seja construída a quadra poliesportiva no distrito de Cristalino do Norte. Um sonho dos moradores daquela localidade”, disse Dilmar.

Através do senador Jayme Campos, Novo Mundo irá receber R$ 500 mil reais, para a aquisição de ônibus escolar, uma das demandas solicitadas pelo vereador Marquinhos Bessa ao deputado Dilmar. “”A demanda é muito grande no nosso município e não poderia deixar de buscar, junto ao deputado Dilmar Dal Bosco, que é um representante fiel do nosso município, também os nossos senadores Jayme Campos e Wellington Fagundes, que prontamente atendem esse nosso pedido, através do deputado Dilmar. Comunidade Cristalino do Norte dará um grande salto em investimentos e obras. Quero parabenizar nosso governador Mauro Mendes, que também, prontamente nos atendeu, assim como nossos senadores e nosso deputado, líder do governo, Dilmar Dal Bosco”, finalizou Bessa.

Outra demanda, que vem por intermédio do deputado Dilmar Dal Bosco e através do senador Wellington Fagundes, é a aquisição de um caminhão coletor de lixo, que também será destinado para a comunidade de Cristalino do Norte.

Junto a Metamat – Companhia Mato-grossense de Mineração – Novo Mundo foi contemplado com a perfuração de poços artesianos, que vão beneficiar diversas famílias com água potável. “Nosso mandato segue trabalhando pelo desenvolvimento dessa região e todo estado de MT, por mais qualidade de vida a todos, estamos à disposição de todos, ouvindo as demandas e auxiliar da melhor maneira. Contem sempre com meu trabalho.”, finalizou Dilmar.

Marquinho Bessa ainda informou que, através da secretaria de agricultura do estado, Novo Mundo foi contemplado com uma patrulha mecanizada, que vai fortalecer ainda mais a agricultura familiar. A patrulha é composta por um trator agrícola, uma carreta basculante com capacidade para seis toneladas e uma grade aradora com 18 discos de 28 polegadas.