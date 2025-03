20/03/2025

Novo Paraíso recebe serviços de tapa-buracos após indicação da Câmara

Carolina Miranda – Assessoria de Imprensa da Vereadora Katiuscia Manteli

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (20), a primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli, fez uso da tribuna para informar a prestação dos serviços de tapa-buracos no bairro Novo Paraíso. A atuação das equipes da Secretaria de Obras Públicas se deu após visita da vereadora, acompanhada do secretário Reginaldo Teixeira e de outras lideranças comunitárias na última terça-feira (18). A avenida principal do bairro estava intransitável inclusive, um ônibus do transporte público precisou parar quase uma quadra antes, pois não havia condições de trânsito, causando transtornos aos moradores.

“Quero mais uma vez agradecer o empenho do secretário em atender às nossas indicações e anseios, oferecendo melhores condições de vida à nossa população cuiabana”, disse a vereadora.

No entanto, a solução é paliativa, pois não há rede de esgoto na área. As bocas de lobo foram fechadas durante a pavimentação na gestão anterior e, mesmo com reparos paliativos, o escoamento da água não ocorre adequadamente.

“Estamos montando uma comissão para levar essa demanda à Águas Cuiabá, pois precisamos de uma solução definitiva. Não podemos permitir que os moradores do Novo Paraíso continuem enfrentando esse problema”, afirmou.

Além dos desafios no Novo Paraíso, a vereadora também mencionou outras solicitações de melhorias na infraestrutura em bairros como a Comunidade Bandeira, Jardim das Américas e Jardim Universitário.

“Ontem, recebemos o presidente do Jardim Universitário, senhor Eliseu, que trouxe as demandas de sua comunidade. Agradeço não só à Secretaria de Obras, mas também aos voluntários que têm nos auxiliado nos mutirões de limpeza nas praças e canteiros de Cuiabá”, finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT