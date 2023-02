Novo procurador-geral de Justiça destaca atuação de primeira-dama de MT: “embaixadora das causas sociais”

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, acompanhada do governador Mauro Mendes, prestigiou nesta quinta-feira (09.02) a posse do procurador-geral de Justiça, Deosdete Cruz Júnior, para o biênio 2023-2025, na sede do Ministério Público do Estado (MPE). Deosdete Cruz foi o candidato mais votado na disputa pela Procuradoria-Geral, liderou a lista tríplice e foi nomeado pelo governador. Atualmente, o MPE conta com 248 promotores atuantes.

No discurso de posse, o procurador-geral de Justiça destacou o compromisso da primeira-dama do estado com as causas sociais. “Estendo os cumprimentos à primeira-dama Virginia Mendes, embaixadora das causas sociais, pelo comprometimento e dedicação com a parcela da sociedade que ainda enfrenta dificuldades básicas”, disse Deosdete Cruz Júnior.

Virginia Mendes agradeceu o reconhecimento do procurador-geral de Justiça e ressaltou a parceria com o MPE em projetos sociais. “O doutor Deosdete Júnior tem toda a nossa admiração. É um homem de visão humana e social. Precisamos dessa atenção e parcerias que possam somar conosco para que juntos possamos trabalhar por melhores condições de vida para nossa população. Deus o abençoe”, afirmou.

Deosdete Cruz também destacou a atuação pública do governador Mauro Mendes. “Homem público que preza pela democracia e pela autonomia do Ministério Público, com êxito colocou as contas públicas do nosso Estado em ordem, condição que é indispensável para um cenário de investimentos em infraestrutura e na qualidade dos serviços públicos.

