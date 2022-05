NovoAgro Ventures faz dois anos

A venture builder mineira possui 12 startups em seu portfólio e pretende chegar a 20 até o final do ano, sendo uma grande ponte entre produtores e tecnologia no Brasil

Em junho de 2020 a porteira de Belo Horizonte se abriu para uma nova corporate venture builder, a NovoAgro Ventures, com foco em soluções tecnológicas para o agronegócio, as chamadas agritechs, startups com soluções para o agro.

A NovoAgro Ventures surgiu da união de forças da Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais (Sistema FAEMG), maior federação de agricultura e pecuária do país, com o Grupo FCJ, maior rede de venture building da América Latina. Juntas, além de serem as maiores acionistas da venture builder, criaram a NovoAgro para ser uma ponte entre produtores rurais, agroindústrias e soluções tecnológicas, de uma forma estruturada através do mapeamento de ambas as partes.

Com um modelo de investimento focado no Smart Money onde a rede de investidores não entra apenas com recurso, mas também com know how, outro grande diferencial da NovoAgro está na rede de investidores. São mais de 85 que têm paixão pelo agronegócio e com isto contribuem de maneira efetiva no sucesso das startups.

Além da rede de investidores com foco em agronegócio, a NovoAgro tem como principal ativo a conexão com o mercado alvo da startup e a oportunidade de validação do modelo de negócio das empresas, o product market fit, com acesso a produtores e agroindústria. Este é um dos maiores desafios de qualquer empresa em seu estágio de validação e a capacidade de gerar escala com acesso ao mercado.

Exemplificando essa questão: 90 % dos produtores rurais brasileiros são pequenos e médios e tem maiores desafios para acesso às novas tecnologias e é nesse segmento que atuamos principalmente, entendendo seus desafios, encontrando soluções e fazendo a conexão e acompanhando os resultados, gerando aumento de produtividade, diminuição de custos sempre com foco na sustentabilidade ambiental social e também econômica. A NovoAgro tem como principal propósito gerar valor para cadeia produtiva do agro, principalmente para o pequeno e médio produtor rural que é a grande base de produtores do sistema FAEMG.

“A NovoAgro é um ecossistema de soluções para o agronegócio onde temos produtores rurais, agroindústria, técnicos e investidores todos com o propósito de aumentar a produtividade de toda cadeia do agronegócio de maneira sustentável.”, afirma Leonardo Dias, CEO da NovoAgro.