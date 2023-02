Novos integrantes do Conselho Superior do MPMT são eleitos

Saiu o resultado da eleição para a composição do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (biênio 2023/2025). O Colegiado é composto por 11 membros, sendo que o procurador-geral de Justiça e o Corregedor-Geral são natos.

Por ordem de votação, os novos integrantes eleitos foram: Marcelo Ferra de Carvalho (207 votos), Paulo Roberto Jorge do Prado (180 votos), Rosana Marra (159 votos), Luiz Eduardo Martins Jacob (152 votos), Flávio Cezar Fachone (149 votos), Hélio Fredolino Faust (141 votos), Luiz Alberto Esteves Scaloppe (135 votos), José Antônio Borges Pereira (128 votos) e Roberto Aparecido Turin (117 votos).

No total, 257 membros participaram do pleito. A votação foi realizada por meio do sistema eletrônico de captação de votos disponível no Portal de Aplicativos do MPMT. As atribuições do Conselho Superior estão elencadas no art. 31 da Lei Complementar nº 416/2010. Entre elas, estão as definições nos concursos de promoção e remoção dos integrantes da carreira; homologação de arquivamento de inquérito civil e definição dos membros das comissões de concurso.

Apuração – A sessão de apuração dos votos foi presidida pela subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento e Gestão, Hellen Uliam Kuriki, que na ocasião atuou como procuradora-geral de Justiça em substituição legal.

A apuração foi transmitida ao vivo no canal do MPMT no Youtube. Também participaram da sessão a integrante da Comissão Eleitoral, promotora de Justiça Valnice Silva dos Santos, e o secretário-geral do MPMT, Adriano Augusto Streicher de Souza.O ato foi acompanhado por vários promotores de Justiça e servidores.

Fonte: MP MT