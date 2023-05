Novos juízes leigos são apresentados à Corregedoria-Geral da Justiça

Trinta e sete novos juízes leigos foram apresentados à equipe da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT), na tarde de terça-feira (02),por meio de uma videoconferência. Os profissionais atuarão junto aos Juizados Especiais Cíveis do Estado auxiliando no andamento das demandas diárias e cumprimento das metas do Conselho Nacional da Justiça (CNJ). Trinta e sete novos juízes leigos foram apresentados à equipe da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT), na tarde de terça-feira (02),por meio de uma videoconferência. Os profissionais atuarão junto aos Juizados Especiais Cíveis do Estado auxiliando no andamento das demandas diárias e cumprimento das metas do Conselho Nacional da Justiça (CNJ).

O corregedor-geral da Justiça de Mato Grosso, desembargador Juvenal Pereira da Silva, fez a abertura da cerimônia remota, deu as boas-vindas aos colegas e destacou que não há diferenças entre os novos membros e os que já atuam no Poder Judiciário. “Em nome da advogada e agora juíza leiga, Lidiane da Silva Xavier, cumprimento a todos e afirmo que a Corregedoria está de portas abertas para os colegas que acabam de ingressar no Poder Judiciário estadual. Os senhores contribuirão muito para prestarmos um melhor atendimento aos jurisdicionados e de toda da sociedade”, destacou.

O juiz auxiliar da CGJ-MT, Emerson Cajango, que tem entre suas atribuições o acompanhamento das ações dos juizados especiais reiterou a importância do trabalho de um juiz leigo. “São auxiliares da Justiça que contribuem para o atendimento das metas e movimentação dos processos. Por dois anos seguidos somos um tribunal com Selo Ouro do CNJ. Eu me coloco à disposição de todos para que possamos melhorar nossos índices e faço questão de sempre estar por perto, inclusive presencialmente, sempre em contato com os senhores.”

O coordenador da CGJ-MT, Flávio de Paiva Pinto, trouxe alguns números relacionados à atividade. Segundo ele, só neste ano de 2023 devem entrar cerca de 200 mil processos nos juizados. “Temos certo aqui conosco que sozinhos nossos juízes não conseguem atender tamanha demanda que entra ano a ano nos juizados especiais. Atualmente temos 150 vagas para juízes leigos e vocês foram os selecionados. Sejam bem-vindos a família da Corregedoria”, declarou.

“Estamos aqui para externar todo o apoio e orientação quanto às atividades que serão desenvolvidas, imprescindíveis para o bom andamento dos trabalhos em razão do volume de processos que temos aqui”, destacou a diretora do Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (Daje), Karine Márcia Lozich Dias.

A diretora lembrou ainda que o Departamento disponibilizou no último ano manuais para os juízes leigos: “Manual de Rotina do Juizado Especial Cível”, uma ação do Projeto Juizado de Excelência e a atualização do “Manual do Usuário – Juiz Leigo”, que podem ser acessados no site da Corregedoria ou aqui.

#ParaTodosVerem: esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência.

