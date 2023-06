Núcleo de Sustentabilidade do TJMT promove campanha permanente “Adote um copo”

O Tribunal de Justiça, por meio do Núcleo de Sustentabilidade, incentiva a adoção de práticas sustentáveis através da campanha permanente “Adote um copo”. Com eventos e cursos acontecendo com frequência na sede do Poder Judiciário, para o público interno e externo essa campanha representa um passo importante para uma cultura mais sustentável, alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Tribunal de Justiça, por meio do Núcleo de Sustentabilidade, incentiva a adoção de práticas sustentáveis através da campanha permanente “Adote um copo”. Com eventos e cursos acontecendo com frequência na sede do Poder Judiciário, para o público interno e externo essa campanha representa um passo importante para uma cultura mais sustentável, alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A orientação do Núcleo de Sustentabilidade do TJ é que os participantes dos eventos tragam suas próprias garrafas ou copos, reduzindo, assim, o uso de descartáveis com foco na redução de materiais que possam ser descartados, visando contribuir com o meio ambiente.

Ao estimular a adoção de copos reutilizáveis, o Núcleo de Sustentabilidade mostra que cada indivíduo pode fazer a diferença na preservação do meio ambiente e que pequenas atitudes, quando adotadas coletivamente, têm o poder de gerar grandes impactos positivos.

Para promover essa conscientização, cartazes ilustrativos foram afixados na sede do Palácio da Justiça chamando a atenção dos visitantes para a campanha. A ideia é incentivar principalmente os visitantes a adotarem essa prática sustentável enquanto estiverem nas dependências do Judiciário.

Se for participar de eventos na sede do Judiciário lembre-se de adotar um copo ou garrafa própria.

Faça parte dessa campanha e contribua para a construção de um futuro mais sustentável.

Dani Cunha

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT