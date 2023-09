Número de empréstimos avalizados pelo Governo de MT a empreendedores do campo e da cidade quadruplica

“Agora estou qualificado e preparado para o mercado de trabalho. Agradeço muito pela oportunidade”, afirmou o cabo do Exército Brasileiro, Nilsones de Brito Pereira Junior, lotado na 13ª Brigada de Infantaria Motorizada. Ele é um dos 1.600 alunos que concluíram um dos cursos oferecidos pelo Programa SER Família Capacita, projetado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Setasc), e operacionalizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT).

Ao todo, 119 turmas já se formaram em quatro meses de execução do programa.

“Acredito muito no investimento nas pessoas, e o SER Família Capacita é isso, dar oportunidade para que as pessoas encontrem uma oportunidade de emprego ou até de abrir um empreendimento, mas da forma correta, com qualificação e preparo. Agradeço ao governador Mauro Mendes por entender a importância desse programa. Cada vez que recebo a informação de uma turma que está se formando sinto a sensação da conquista de cada aluno. Isso é muito gratificante”, pontuou a primeira-dama Virginia Mendes.

A secretária da Setasc, Grasi Bugalho, lembrou que o SER Família Capacita está interligado com todas as demais vertentes do Programa SER Família, como o SER Família Mulher, já que um dos critérios para que o beneficiário permaneça apto a receber o auxílio é estar inscrito em um curso de capacitação, sendo ele ofertado pelo Estado ou pelo município.

“O SER Família Capacita tem o objetivo de oferecer uma independência financeira, um desenvolvimento socioeconômico, para as pessoas que realizam os cursos, a partir da sua entrada no mercado de trabalho. Essa é uma das missões que nos foi dada pela primeira-dama Virginia Mendes. Além disso, o Governo do Estado está patrocinando esses cursos para que tenhamos uma mão de obra local capacitada em Mato Grosso, para que ocupem as vagas de emprego que estão sendo ofertadas em praticamente todos os municípios do estado”, explicou.

O cabo Nilsones finalizou, junto com outros 19 alunos oriundos das Forças Armadas Brasileiras, o curso de Eletricista Predial. Ele conta que o curso agregou muito a experiência que ele já possui, pois faz Eletrotécnica.

“Com essa oportunidade, ainda mais de forma gratuita, tive mais acesso à prática avançada e à teoria. Com certeza fará diferença na minha vida daqui pra frente. Aproveitei cada momento, cada minuto, para perguntar, saber mais, para me aprofundar, pra quando para o mercado de trabalho ter a certeza do que estou fazendo”, completou.

A turma de Eletricista Predial, da qual Nilsones fez parte, recebeu os certificados no dia 4 de setembro, no Senai do Distrito Industrial. Dela participaram 20 integrantes das Forças Armadas Brasileiras, sendo 18 membros do Exército e 2 da Marinha. Bruno Mateus Albino, de 20 anos, está há 1 ano e oito meses no Exército, e, segundo ele, o curso é garantia de futuro profissional.

“Esse curso foi um aprendizado enorme pra mim, porque, se caso no Exército não der certo, eu já tenho uma profissão lá fora. É um grande orgulho de fazer esse curso de Eletricista Predial, fiz pensando no futuro”, disse.

Bruno também aproveitou para mandar um recado para aqueles que ainda não se inscreveram nos cursos oferecidos pelo Programa SER Família Capacita. “Quem não se inscreveu ainda, está perdendo tempo, porque esses cursos, oferecidos pelo Governo e pelo Senai, são de grande ajuda, porque nem sempre temos essa oportunidade de cursos gratuitos, e com ela, é possível crescer lá na frente. É um futuro para vida”, enfatizou.

O gerente de Educação Profissional do Senai/MT, Marcos Ribeiro, explicou que os cursos são 100% gratuitos e que tem um investimento de R$ 68,7 milhões em dois anos, realizado Governo do Estado, em parceria com o Senai/MT, por meio da primeira-dama Virginia Mendes e do governador Mauro Mendes.

“São cursos prontos para a empregabilidade logo após a sua conclusão, levando ao mercado de trabalho um profissional qualificado. As pessoas que buscam esses cursos terão o currículo atualizado, com capacitações que tratam tanto da parte teórica, mas principalmente da parte prática da profissão. São 75 formações disponíveis. Basta procurar o site da Setasc, o site do Senai MT, e fazer a inscrição.

Depois, irá passar pelo processo de seleção dos candidatos atendendo requisitos da Setasc, e a partir disso iniciam-se as turmas. O foco sempre é elevar a qualidade de vida, e a gente sabe que a fonte de renda, o trabalho, é o que faz a qualidade de vida seja aumentada”, ressaltou.

Resultados

Giordany Margareth de Oliveira, 22 anos, formada em confeitaria pelo SER Família Capacita no final do mês de julho, já está colhendo os frutos da capacitação realizada.

Ela tem recebido bastante encomendas de bolos e doces, além de fazer bolos de pote e tortas para vender.

“Isso tudo é surreal. Já fiz muitas encomendas e estou muito feliz. Eu sou muito grata ao Programa SER Família Capacita. Ainda bem que o Governo do Estado criou esse programa, porque vocês pensaram em nós e viram que não era fácil. Eu sou tão grata, porque veio pra mudar a vida das pessoas. Eu não sabia de nada e o SER Família veio, me ensinou e agora eu posso trabalhar pra mim. Independência é tudo”, contou, emocionada.

Giordany já faz planos para o futuro, pois, além das encomendas, também está trabalhando com carteira assinada.

“Vou juntar um dinheirinho para tirar férias daqui um ano, porque também comecei a trabalhar de carteira assinada, e então vou ter um salário por mês, não é muito, mas já é alguma coisa, para quem não tinha nada. Nunca imaginei que conseguiria tirar férias. Mais pra frente, quero abrir o meu negócio. Só posso dizer que agora estou muito feliz”, concluiu.

Cursos do SER Família Capacita

Para saber mais sobre o Programa SER Família Capacita e seus cursos, basta acessar o site da Setasc por meio do endereço eletrônico www.setasc.mt.gov.br/serfamiliacapacita.

No local haverá o link para pré-inscrição nos cursos oferecidos em todos os 141 municípios de Mato Grosso e também o link do Senai, com mais informações sobre os cursos oferecidos.

As informações também podem ser acessadas por meio dos telefones 0800 777 9737 e (65) 9 9806-3806 (Whatsapp).

Fonte: Governo MT – MT