Número de turistas estrangeiros em MT cresceu 19% em 2024, aponta dados da Embratur

O turismo internacional em Mato Grosso registrou crescimento em 2024, impulsionado por ações de promoção do destino em feiras globais, press trips e estratégias digitais da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Dados da Gerência de Informação e Inteligência em Dados da Embratur apontam que 1.255 turistas estrangeiros entraram diretamente pelas fronteiras do Estado, um aumento de 19,07% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 1.054 visitantes.

Contudo, o número real é ainda maior, já que muitos turistas chegam ao Brasil por outros estados e incluem Mato Grosso em seus roteiros. Além disso, os dados não contabilizam os voos fretados por jatinhos ou outras aeronaves particulares, pois o estado é um dos três com maior frota aérea privada conforme a Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG).

Ainda segundo a Embratur, 54,2% dos estrangeiros que estiveram em Mato Grosso vieram a lazer, 39,2% viajaram sozinhos e aproximadamente 46% adquiriram pacotes físicos de viagem ainda em seus países. Quase metade dos visitantes fez uma conexão até chegar ao Estado, e outros 36,7% realizaram até duas escalas. Os principais aeroportos de entrada foram os de São Paulo, Foz do Iguaçu, Brasília e Rio de Janeiro, com destaque para turistas dos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Espanha e Reino Unido.

Para 2025, a Embratur traçou novas estratégias para fortalecer a imagem do Brasil no exterior, com foco em sustentabilidade e diversidade cultural. No caso de Mato Grosso, o Pantanal é o carro-chefe da promoção internacional. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da Biosfera, o bioma ocupa 35% de território mato-grossense e 65% do vizinho Mato Grosso do Sul. A agência aposta na promoção integrada entre os dois estados para atrair o mercado americano, com foco em ecoturismo e experiências de safári.

De acordo com a secretária adjunta de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Maria Letícia Costa, os dados confirmam o que a equipe da secretaria vinha percebendo nas ações promocionais e no interesse crescente do público internacional: Mato Grosso tem se consolidado como um destino de natureza e experiência, com forte apelo para quem busca ecoturismo, aventura e cultura autêntica.

“O aumento de turistas estrangeiros é resultado de um trabalho da Sedec com a Embratur e demais parceiros, que posiciona o Estado em vitrines internacionais estratégicas. Nosso foco é seguir ampliando essa presença, promovendo o Pantanal e outros destinos com responsabilidade, qualidade e sustentabilidade”.

Entre as ações previstas para 2025 estão a produção de vídeos promocionais em vários formatos e idiomas, conteúdos em realidade virtual e fotografias de alta qualidade, que serão distribuídos em canais digitais e feiras internacionais. Experiências como birdwatching no Pantanal Norte (em Cuiabá, Poconé e Porto Jofre) e no Jardim da Amazônia (São José do Rio Claro), além da Expedição Onça Pintada, compõem o portfólio do projeto Feel Brasil, lançado na WTM Latin America, em São Paulo, no mês de abril.

A promoção também contou com o famtour voltado ao mercado norte-americano e canadense, com operadores visitando destinos mato-grossenses. Os operadores percorreram o Pantanal de 17 a 23 de maio.

Também será realizada a Galeria Visit Brasil Nova York, com o foco no Pantanal, que está marcada para 28 de outubro a 1º de novembro.

Nos últimos dois anos, o Estado esteve presente em importantes eventos internacionais. Em 2023, uma press trip levou jornalistas da Argentina e Chile a destinos como Chapada dos Guimarães, Nobres, Poconé e Cuiabá, gerando mídia espontânea avaliada em R$ 1 milhão. Também foram realizadas galerias promocionais em Roma e Nova Iorque, com shows culinários comandados pelo chef Marcelo Cotrim e ampla participação do público europeu.

Em 2024, o Estado também foi destaque nas feiras internacionais como a ITB Berlim, BTL Lisboa e WTM Londres. O conteúdo e os atrativos mato-grossenses seguem ganhando espaço nas vitrines mundiais, com foco na biodiversidade, cultura e turismo de experiência.

Fonte: Governo MT – MT