“O Agro em Destaque” é tema de evento realizado pelo Senar Roraima

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar Roraima – realizará, no próximo dia 29 de março, o evento “O Agro em Destaque”, no qual promoverá, gratuitamente, a palestra “Agro: o que muitos vivem e poucos conhecem”, com a digital influencer Camila Telles. O evento acontecerá no teatro Municipal de Boa Vista, com início às 18h.

O evento contará com expositores dos materiais produzidos nos treinamentos de Promoção Social oferecidos pelo SENAR Roraima, sendo eles Panela de Barro, Plantas Medicinais e Produção de Doces e Compotas. Será apresentado também através de painéis interativos as práticas dos treinamentos de Formação Profissional Rural como Inseminação artificial e tratorista agrícola. O evento também contará com a apresentação do modelo inovador de Assistência Técnica que o Senar oferece para produtores rurais de todo Estado de Roraima.

O Agro em Destaque: de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), a agropecuária se desenvolveu significativamente nos últimos 40 anos e deve se tornar a maior fonte de alimentos do País. O Brasil segue abrindo portas para baratear a alimentação da população e transformar a própria economia.

Nessa perspectiva, o evento tem como principal objetivo a conscientização da população sobre a valorização do agronegócio no Brasil e no estado de Roraima, destacando a relevância do Agro para o mundo.

Camila Telles é formada em Relações Públicas, com vasta experiência em atividade no campo e excelência em comunicação, tornou-se Defensora do Agronegócio Brasileiro, sendo eleita pela revista Forbes como uma das 100 Mulheres Poderosas do Agro.

Ativa nas redes sociais no combate às inverdades acerca do agronegócio, seus vídeos somam mais de um milhão de visualizações nas mídias sociais, atingindo também o público que não tem experiência com o setor.

Com especialização em Marketing Estratégico, Camila ainda é CEO da FarmCom, Agência de Comunicação Direcionada para o Agro, além de palestrante, mediadora e mestre de cerimônias.

Serviço:

O que: “O Agro em Destaque”

Quando: 29 de março, das 18h às 21h

Onde: Teatro Municipal de Boa Vista – Av. Glaycon de Paiva – São Vicente

Assessoria de Comunicação Senar Roraima

Telefone: (95) 98402-9112

facebook.com/ @SistemaFAERR/SENAR

instagram.com/ @FAERR_SENAR