O benefício de se ter uma Rotina Estruturada

No ano de 2012, mais precisamente no mês de julho, foi realizada a compra dos Vagões do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, considerando as obras necessárias de mobilidade urbana, tais como trincheiras, viadutos, pontes, reforço do canal da Prainha, duplicação de pistas e obras de arte de maneira geral. Os investimentos foram orçados em cerca de R$ 1,5 bilhão, sendo que desse montante, apenas os VAGÕES (40 ao todo) representam R$ 497.999.873,30, cujos desembolsos se deram conforme abaixo:

Adiantamento em 15/01/2013 R$ 149.399.961,99 U$ 2,0368 U$ 73,350,201,78 Pagamento em 23/04/2013 R$ 104.579.973,39 U$ 2,0164 U$ 51,864,696,18 Pagamento em 02/07/2013 R$ 69.719.982,26 U$ 2,2412 U$ 31,108,326,90 Pagamento em 27/03/2014 R$ 63.494.983,84 U$ 2,2824 U$ 27,819,393,55 Pagamento em 10/04/2014 R$ 133.688.065,98 U$ 2,2040 U$ 60,657,017,23 Pagamento em 14/05/2014 R$ 5.403.298,64 U$ 2,2123 U$ 2,442,389,66 Pagamento em 10/06/2014 R$ 12.026.696,94 U$ 2,2290 U$ 5,395,557,16 Pagamento em 10/07/2014 R$ 8.366.397,87 U$ 2,2231 U$ 3,763,392,50 Pagamento em 19/09/2014 R$ 4.148.199,50 U$ 2,3650 U$ 1,753,995,56 Pagamento em 29/09/2014 R$ 720.974,34 U$ 2,4516 U$ 304,851,72 Pagamento em 04/12/2014 R$ 150.804,32 U$ 2,5791 U$ 58,471,68 Total pago R$ 488.204.355,23 U$ 258,518,293,92

Pois bem, passados dez anos, onde muitos preferem criticar os que idealizaram e começaram esta extraordinária obra futurista e deixam de criticar os que não concluíram a maior obra de mobilidade urbana da história da região metropolitana com 60% pronta, numa visão estrábica contaminada pela alta carga de desinformação injetada pelos que nos sucederam. Por conveniência e outras “cositas más” sem entrar no mérito.

Assistimos agora a humilhante venda ou pretensão de venda destes VAGÕES para o governo da Bahia. Intriga-me particularmente ver que algo tão demonizado pelos opositores de repente serve para atender outro estado em detrimento de Cuiabá e Várzea Grande.

Não bastasse isso, o VLT se tornou a “vaca” do governo, como diz o adágio popular, “da vaca se aproveita tudo, até o berro”. No caso do VLT, estão aproveitando os destroços, a ferragem, fiações, os trilhos sucateados propositalmente, os vagões e, sobretudo, sua infraestrutura como obras de arte, sub-base, base e drenagens.

Alguém viu obra de drenagem na Avenida da FEB? O que estão fazendo é um fino trato e concretando sobre as bases prontas do VLT. Se o BRT adentrar Cuiabá, a capital passará por uma das maiores obras de engenharia que já teve, ou seja, o reforço de todo o canal da Prainha em concreto de alta resistência, drenagens, bases e sub-bases já consolidadas, obras estas feitas para o VLT. Aliás, seria de bom alvitre dar ampla publicidade de quanto foi orçado dentro do BRT para trechos que já contemplam obras prontas; este item merece atenção especial dos órgãos de controle.

O VLT, tão criticado até mesmo no seu desfazimento, destruição e desmantelamento, está dando lucro no seu último “berro”. Confira comigo: o valor da aquisição foi de U$ 258,518.293.92 e em reais R$ 488.204.355,23. Na cotação do dólar de hoje, equivalem a R$ 1.314.151.895,31 (um bilhão e trezentos e quatorze milhões cento e cinquenta e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos).

Se o governo da Bahia pretende comprar os vagões do VLT com 30% de deságio isso significa que tem que pagar U$ 258,518.293.92 (–) U$ 77,555,488,17 (equivalente a 30% de desconto em dólar) e desembolsar U$ 180,962,805,74 correspondente ao câmbio de hoje 29/12/2023 (U$ 5,0834) a R$ 919.906.326,71 (novecentos e dezenove milhões novecentos e seis mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) ESTE É O NÚMERO CABALÍSTICO QUE O GOVERNO BAIANO TERÁ QUE DESEMBOLSAR!

Se custou a época da sua aquisição R$ 488.204.355,23 (quatrocentos e oitenta e oito milhões duzentos e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) e hoje deve ser vendido por R$ 919.906.326,71 (novecentos e dezenove milhões novecentos e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos) significa que o VLT fez poupança forçada para as contas de governo e projeta um lucro de R$ 431.701.971,48 (quatrocentos e trinta e um milhões setecentos e um mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos).

É sabido que os vagões foram adquiridos contratualmente em 2012, sendo que foram entregues por “tranches”, ou seja, entregues por lotes, no decorrer de 2013 e 2014, e os desembolsos nas datas citadas acima.

Portanto, qualquer coisa muito distante destas cifras pode significar que o último “berro” da vaca do VLT pode assustar muita gente. Para evitar surpresas desagradáveis no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL/MT), no Tribunal de Contas da União (TCU), no Ministério Público Estadual (MPE) e também no Ministério Público Federal (MPF), é necessário apurar cada pagamento feito pelos vagões em dólares nas respectivas datas, aplicar 30% de desconto sobre o montante em dólar e converter em reais na taxa de câmbio atual. Simples, prático e transparente.

Governador de MT, Mauro Mendes, Governador Jerônimo Rodrigues da Bahia e seus respectivos secretários, a sociedade está vigilante!