O Boletim do Leite de janeiro já está disponível!

Cepea, 20/01/2023 – Nesta edição, confira:

ATENÇÃO: Cepea adota nova nomenclatura para o preço do leite cru em 2023

Atendendo a uma antiga reivindicação do setor leiteiro por maior clareza quanto ao período de referência de sua pesquisa, o Cepea realizará um ajuste na nomenclatura do preço do leite cru a partir de janeiro de 2023. No lugar de nomear a informação de acordo com o mês em que houve pagamento (como vem sendo feito desde 2004), o Cepea passará a adotar o mês de captação do leite cru como referência para nomear os dados divulgados. Essa mudança se refere apenas à nomenclatura do dado, não ao processo de coleta de informações e cálculo das médias.

OPINIÃO: Ajustes metodológicos na pesquisa do preço do leite cru do Cepea garantem evolução conjunta com cadeia leiteira

A Equipe do Cepea monitora a cadeia do leite desde 1986 e calcula indicadores de preços líquidos ao produtor desde 2004. Ao longo destas décadas, o mercado passou por várias transformações, que se refletiram em desafios para o Cepea. Mas o Centro de Pesquisas acompanhou tais evoluções, por meio de ajustes metodológicos, buscando sempre garantir a transparência da informação divulgada.

Demanda enfraquecida pressiona até dezembro, mas inversão de tendência pode estar próxima

O preço do leite captado em novembro e pago aos produtores em dezembro de 2022 foi de R$ 2,5286/litro na “Média Brasil” líquida, baixa de 6,7% frente ao mês anterior, mas 12,8% maior que o registrado no mesmo período de 2021, em termos reais. Considerando-se a média de janeiro a dezembro, de R$ 2,7050/litro, o patamar de preços subiu 13,1% em relação ao registrado em 2021 (os valores foram deflacionados pelo IPCA de dezembro/22).

Preços fecham 2022 em queda, mas permanecem acima dos de 2021

A comercialização de derivados lácteos seguiu recuando em dezembro/22, ainda influenciada pela pressão dos canais de distribuição por preços menores. Agentes de mercado consultados pelo Cepea relataram que, apesar do aumento pontual das vendas de derivados devido às festas de fim de ano, o consumo, em geral, esteve desaquecido em dezembro, levando os preços a oscilarem bastante durante o mês.

Importações de lácteos têm leve queda em dezembro, mas aumentam no ano

As importações brasileiras de derivados lácteos fecharam dezembro com leve queda de 0,16% frente a novembro, totalizando 152,6 milhões de litros em equivalente leite, o menor volume desde setembro/22 – os dados são da Secex. A baixa ocorreu pelo terceiro mês consecutivo. Por outro lado, o total importado de janeiro a dezembro/22 avançou.

COE fecha 2022 com aumento de 2,5%

O Custo Operacional Efetivo (COE) da pecuária leiteira avançou 2,53% na “Média Brasil” (BA, GO, MG, RS, SC, PR e SP) em 2022 – o aumento do COE acumulado em 2021, por sua vez, havia sido de fortes 18,67%. A alta observada em 2022 esteve atrelada, principalmente, a elevações nas categorias de concentrados, medicamentos e operações mecânicas. Entre novembro e dezembro, especificamente, houve queda de 0,56% no COE, influenciada pela baixa nas cotações dos fertilizantes.

Fonte: CEPEA