O Boletim do Suíno de novembro está disponível no site!

Cepea, 9/12/2022 – O Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, disponibiliza hoje o Boletim do Suíno de novembro de 2022.

Confira aqui a publicação!

Abaixo, alguns trechos:

Mercado em novembro

As diferentes condições de oferta de suíno vivo pronto para o abate dentre as regiões acompanhadas pelo Cepea resultaram em variações distintas nos preços médios do animal de outubro para novembro.

Preços e exportações

As exportações brasileiras de carne suína, considerando-se produtos in natura e industrializados, recuaram em novembro, mas ainda ficaram acima do volume embarcado no mesmo mês de 2021.

Relação de troca e insumos

Apesar das altas nos preços do suíno vivo em novembro – influenciadas pelo ligeiro aquecimento na demanda na maior parte das praças acompanhadas pelo Cepea –, o poder de compra do suinocultor paulista frente ao milho e ao farelo de soja recuou de outubro para novembro, devido às valorizações destes importantes insumos da atividade.

Carnes concorrentes

Enquanto os preços médios da carne suína registram alta de outubro para novembro, os da proteína bovina apresentam pequena elevação, e os do frango, queda. Diante disso, a competitividade da carne suína caiu de outubro para novembro em relação às duas concorrentes.

Fonte: CEPEA