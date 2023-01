O ovo e o coração

Esse ano, os EUA resolveram tentar competir no quesito bagunça e confusão , travando a eleição do speaker da sua House of Representatives de uma maneira que não acontecia desde o século XIX (e o Brasil logo retrucou).

Estátua de Ulysses na Câmara dos Deputados (foto: Sérgio Lime/Poder360). Aparentemente a inteligência artificial se recusou a me ajudar a criar uma imagem com o Ulysses.

Mais uma coisa que o Ulysses falou

Uma coisa que pouca gente sabe é que eu conheci Ulysses (e um dia ei de achar a foto que tiramos para provar).

Era um moleque de óculos com seus nove anos, possivelmente no fim de 91, quando vi aquele senhor que aparecia na TV, inclusive no Agildo no País das Maravilhas ou no Cabaré do Barata (referência de velho, ao som da vinheta do Medo e Delírio).

Estava com meus pais no hotel Parque dos Coqueiros em Aracaju e o constituinte também passava férias por lá, acabei puxando papo com ele, que deve ter achado graça.

Nos próximos dias, conversamos algumas vezes e ele “profetizou” para os meus pais que eu seria presidente do Brasil, o que evidentemente, não vai acontecer.

Mas trata-se de um alento e, talvez, a próxima legislatura acabe sendo melhor que a se encerrou.

A Andrea Janér, no LinkedIn, falou um pouco sobre burn out na perspective de talvez tenha sido esse o motivo da renúncia de Jacinda Ardern, ex-primeira ministra da Nova Zelândia.

E o caso do deputado estadunidense filho de brasileiros, o George Santos, hein? Tem o fio abaixo e uma edição do podcast Rádio Novelo Apresenta.

