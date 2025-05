“O Pré-Enem Digit@l foi fundamental para os meus estudos”, disse estudante autista aprovado em mais de três cursos na UFMT e UFR

O governador Mauro Mendes prestou homenagem a estudantes da rede pública que se destacaram em sua trajetória acadêmica no último ano letivo, ressaltando o papel transformador da educação pública de Mato Grosso. O evento realizada nesta quinta-feira (9.5), no Palácio Paiaguás, contou com a presença de 30 estudantes, autoridades, familiares e representantes da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Entre os homenageados, destacou-se o jovem estudante com Transtornos do Espectro Autista (TEA), Samuel Freitas, que foi aprovado em mais de três cursos superiores em universidades federais, entre eles Medicina, Direito e Engenharia Aeroespacial.

O estudante comentou a importância do programa Pré-Enem Digit@l oferecido pela Seduc, que, segundo ele, foi fundamental para sua preparação. “Foi fundamental para mim e uma ferramenta essencial para o meu aprendizado durante esse processo. Sem esse apoio, seria muito mais difícil alcançar esses resultados”, afirmou Samuel, emocionado.

O evento reuniu 20 estudantes concluintes do Ensino Médio da rede estadual, que obtiveram as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e garantiram vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em cursos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

A seleção dos estudantes para o evento levou em consideração o desempenho acadêmico e a escolha por cursos de alta concorrência, evidenciando o impacto positivo das ações educacionais na vida desses jovens.

O secretário de Educação, Alan Porto, destacou o orgulho que sente de ver alunos da rede estadual garantindo vagas em universidades federais e se destacando em competições internacionais de robótica.

“Esses jovens são exemplos do potencial que a nossa juventude carrega. Investir na educação pública é investir no futuro do nosso Estado. Conversei com vários deles e todos tiveram oportunidade de participar do Pré-Enem Digit@l. Todos tiveram acesso a materiais pedagógicos e tecnológicos, se esforçaram, se dedicaram. É bonito ver que o ensino público está dando frutos”, complementou.

Foram homenageados também, os 10 alunos integrantes da equipe Mutum-X, que competiu no Mundial de Robótica, em Houton, nos Estados Unidos.

A estudante da Escola Estadual Militar Tiradentes de Nova Mutum, Ketlyn Pereira, contou a experiência de como foi a competição em Houston e agradeceu ao governo de Mato Grosso pelo reconhecimento.

“Foi incrível. Não conseguimos vir com o prêmio, mas só de chegar lá já somos vencedores. É uma experiência que vamos levar para outros estudantes e motivá-los a usufruir das ferramentas que a Seduc disponibiliza. A robótica mudou a minha vida, eu amo fazer isso e ser homenageada pelo governador e o secretário de educação é algo surreal”, contou feliz.

A abertura da solenidade contou com a apresentação dos alunos de robótica, com o robô criado por eles, em que foi utilizado para a competição nos EUA. Para finalizar, o governador e o secretário de Educação, entregaram um troféu pelo reconhecimento a cada aluno.

