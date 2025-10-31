Cuiabá
O terremoto de Lisboa de 1755: a Vila de Cuiabá auxilia a reconstrução da capital do Império
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Pulseiras para PCDs credenciadas serão entregues a partir das 17h na Arena Pantanal
A Prefeitura de Cuiabá, por meio do Procon Municipal, informa que, por motivos de segurança e organização do evento, a entrega das pulseiras de acesso (pulseamento) para as pessoas com deficiência (PCDs) credenciadas para o show do Guns N’ Roses, que acontece na Arena Pantanal será realizada a partir das 17h desta sexta-feira (31).
As pulseiras e ingressos para este público (PCD) estarão disponíveis nas bilheterias em contêiner localizadas nos setores Oeste, Norte e Leste da Arena Pantanal.
Conforme a produção do evento, não haverá exceções. Lembrando que somente PCDs previamente cadastrados e dentro do limite estabelecido pelo evento terão direito ao pulseamento.
Ressalta-se que todas essas pessoas (PCDs) já receberam e-mail de confirmação com as instruções necessárias.
A medida visa garantir segurança, conforto e melhor organização para todos os participantes.
O Procon Municipal reforça seu compromisso com a proteção dos direitos do consumidor e com a acessibilidade e segurança de todos os públicos.
#PraCegoVer
A foto que ilustra o texto mostra ama parcial da área interna da Arena Pantanal, com arquibancada e o gramado. Ao fundo, o céu azulado.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cultura, Sabor e Arte ao ar livre movimentam a Praça Alencastro
A 6ª edição da Feira Cultura, Sabor e Arte, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, na Praça Alencastro, na quinta-feira (30) nasceu de uma iniciativa denominada “Vem pra Praça”, que tem o propósito de aproximar ainda mais a cultura popular da comunidade, para levar as ações culturais para um espaço mais acessível e próximo das pessoas. E a novidade agradou os expositores pelo movimento, pela alegria e receptividade. Músicos e bailarina do Projeto Piano Gente se apresentaram pela manhã e a tarde, dando um toque especial a programação. As 5 edições anteriores aconteceram na sede da Secretaria Municipal de Cultura, na Av. Barão de Melgaço.
Segundo a secretária adjunta de Cultura Popular, Vilmara da Silva Vidica, que na oportunidade representou o secretário Municipal de Cultura, Jhonny Everson, a proposta inicial era continuar as atividades na Secretaria, mas logo percebeu-se a importância de trazer o movimento para a Praça. “Lá dentro, na Secretaria, o ambiente é acolhedor e aberto ao público, mas muitas pessoas ainda não conhecem o espaço. Aqui na Praça, temos uma maior concentração de pessoas e conseguimos tornar o movimento mais aberto, mais popular, mais visível”, explica.
Considera-se que a ação na Praça Alencastro democratiza o acesso à cultura, uma vez que ocupa espaços públicos e promove a integração entre artistas, moradores e visitantes. “Vem pra Praça é, portanto, um convite para todos participarem, conhecerem e celebrarem a cultura viva que pulsa em nossa cidade”, frisou Vilmara.
Para Denize Rodrigues, do bairro Pedregal, a mudança para a praça rendeu-lhe boas vendas. “Hoje a venda foi muito rápida, tanto que eu tive que voltar lá em casa para fabricar mais e trazer, porque antes do meio dia já tinha vendido quase tudo. Foi uma vantagem muito grande, o biscoito de queijo foi vendido rapidamente”, declarou.
Sua banca apresenta algumas variedades de salgados assados (em bandejas), doces, biscoitos, sonhos recheados.
Sandra Aparecida da Silva Pereira, do bairro Cohab Nova, não perdeu nenhuma das edições, e esta, sendo a 6ª edição e estreando na Praça Alencastro, regada de muitas expectativas boas. “Sou só gratidão pelo secretário de Cultura, Johnny Everson e toda equipe por estar facilitando para nós, esse contato com o público. Lá na Secretaria é mais restrito, aqui as pessoas circulam, dão uma olhada, e compram. Aqui é mais fácil”, frisou. Ela expõe paçoca de pilão, cacau cuiabano, biscoitos cuiabanos, curau e outros.
Geize Padilha comercializa variedades de itens de artesanato e também gostou do novo espaço.
A feira contou, ainda, com artesanato de crochês, panos de pratos bordados, almofadas já caracterizadas em clima de natal, bem como porta panetones, bijuterias, e muito mais.
E o espaço gourmet, com pratos típicos, como peixe seco com arroz, peixe frito, Maria Isabel, frango à parmegiana e sarapatel.
Quem não aproveitou a oportunidade, tem que ficar na torcida para que no mês de novembro seja realizada no mesmo lugar. “Vamos avaliar se a próxima edição será aqui na Praça Alencastro ou na Secretaria de Cultura”, pontou a secretária Vilmara.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Controle judicial da gestão pública e direito comparado são debatidos durante MBA em Gestão de Cidades do TCE-MT
Amazônia Legal: Visita técnica da Comissão Fundiária do TJMT é reconhecida como boa prática
Acordo de R$ 3 mi coloca fim à ação ambiental em trâmite há 27 anos
Cejuscs de MT também realizarão audiências de interesse público na Semana Nacional da Conciliação
Polícia Civil prende em flagrante autor de roubos em lojas femininas da Capital
Um homem apontado como autor de uma série de roubos em uma loja de roupas femininas na Capital foi preso...
Polícia Civil orienta consumidores a não pegar corridas fora de aplicativos para show do Guns
A Polícia Civil estará na Arena Pantanal, na noite desta sexta-feira (31.10), como parte da segurança do show da banda...
Polícia Civil prende homem contumaz em furtos e roubos em estabelecimentos comerciais
Um homem contumaz em crimes de roubo foi novamente preso pela Polícia Civil, em ação da Delegacia Especializada de Roubos...
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
