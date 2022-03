OAB/MT reconhece esforços e avanços conquistados pela primeira-dama e promotora Kika Dorilêo Baracat

Diante da necessidade e da possibilidade cada vez maior de se ocupar os espaços de poder, mas com responsabilidade e defendendo sempre a igualdade entre as pessoas, independentemente de cor, credo, sexo, opinião e até mesmo condição social, a primeira-dama de Várzea Grande, a promotora de Justiça, Kika Dorilêo Baracat, foi homenageada pela OAB Mato Grosso, subseção Várzea Grande, com uma Moção de Aplauso não apenas pelos esforços junto a administração do marido, o prefeito Kalil Baracat, mas também como pessoa pública que trabalha em defesa da lei e das garantias constitucionais de todas as pessoas, principalmente as mulheres.

Assim como a primeira-dama, desembargadora Maria Erotides, a presidente da OABMT, Gisela Cardoso, a vice-presidente da CAAMT, Clarissa Lopes, a Delegada Mariel Antonine, entre outras mulheres e profissionais de diversos setores, também receberam a honraria. O evento Março Mulher faz parte das programações desenvolvidas pela OAB de Várzea Grande em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

“É uma alegria participar desse evento aqui em Várzea Grande e por perceber que além da comemoração temos também uma ação efetiva das advogadas, que estarão auxiliando as mulheres de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, e que essa ação vai ter resultado prático para as atendidas. Eu acredito muito que nós mulheres que temos condições de chegar a espaços de poder, precisamos assumir as responsabilidades decorrentes da ocupação desses espaços de poder. Não estamos aqui apenas para comemorar, mas, para fazer a diferença na vida de outras mulheres, e nada melhor que mulheres para ter esse olhar empático, para se colocar no lugar da outra, e para entender o que a outra mulher passa e sofre”, disse a primeira-dama Kika Dorileo Baracat.

Ela destacou que é triste ainda saber que em 2022 os índices de violência contra a mulher ainda continuam altos. “Nós tivemos muitos avanços, mas a nossa caminhada ainda é muito longa. Várzea Grande está na vanguarda no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos o privilégio de ter aqui na cidade uma delegada atuante, uma rede de enfrentamento a violência contra a mulher eficaz, e o Ministério Público recebeu, nacionalmente, prêmio reconhecendo o trabalho de todas as promotoras. Temos também uma secretária de Assistência Social, que tem corrido muito atrás de qualificação para as mulheres que sofrem violência doméstica. Ela tem buscado parcerias com entidades do terceiro setor e queremos contar também com a parceria do OAB para que consigamos qualificar essas mulheres, e que elas consigam decidir por elas quais destinos elas querem, e que não sejam obrigadas a permanecer no círculo vicioso de violência, por depender financeiramente de seu agressor”.

O presidente da subseção da OAB de Várzea Grande, Rodrigo Araújo disse que essa gestão quer aproximar a OAB cada vez mais da sociedade, ouvir os seus anseios e levar orientações jurídicas aos que mais precisam. “A Ordem tem foco na defesa dos advogados, porém, sem perder de vista as necessidades primordiais da sociedade.