Obra de melhorias na rede de drenagem de águas pluviais na Rodovia Palmiro Paes de Barros entra em fase de escavação do solo

A Prefeitura de Cuiabá, via Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), dá início, a partir desta segunda-feira (06), a uma extensa programação durante todo o mês de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no domingo (05).

O desenvolvimento das atividades, contará com o apoio das secretarias de Educação e Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, que vão desde ao mapeamento de áreas verdes até o plantio de mudas da espécie cerrado, nas escolas municipais da cidade, com intuito de sensibilizar a opinião pública sobre as políticas de valorização e preservação do meio ambiente, servindo como agente causador principal nas melhorias do microclima, conforto ambiental e qualidade do ar, aspectos que influenciam positivamente na saúde física e mental da população.

O titular da SMADESS, Renivaldo Nascimento, afirmou que a Pasta promove durante todo ano, de forma ininterrupta, uma série de ações em prol dos ecossistemas e sustentabilidade, entretanto, essa época é vista como uma excelente oportunidade de fomento aos temas, por meio da interação direta com a comunidade, de modo geral.

“A secretaria realiza muitas tarefas, projetos e iniciativas em Cuiabá, sem pausas. Sabemos que o Dia do Meio Ambiente é todo dia, porém, iremos intensificar nossas ações em junho com toda a participação mais intensa da sociedade, desde adultos à crianças, abrangendo áreas técnicas até às práticas, aproximando o Executivo Municipal dos moradores cada vez mais, levando até eles também. Convidamos a todos para participar conosco”, disse.

Projeto Horta da Gente/1º Semestre

EMEB Moacyr Grandiano Dorileo – bairro Parque Ohara;EMEB Madre Marta Cerutti – bairro Bela Vista;CEIC Profª Monserat Ismênia de Moraes Borges – bairro Centro Norte;EMEB Profª Francisca Figueiredo de Arruda Martins – bairro Jardim Eldorado;EMEB Maria Eunice Duarte Barros- bairro Santa Izabel;

2º Semestre

EMEB Profª Gracildes Melo Dantas – bairro Altos da Glória;EMEB Dom Bosco do Praeirinho – bairro Praeirinho;EMEB Senador Gastão de Matos Muller – bairro Pedra 90;ECIM Maria Dimpina Lobo Duarte – bairro Chácara dos Pinheiros;EMEBC Nossa Senhora Penha de França – bairro Coxipó do Ouro.

Projeto Semeando o Futuro (plantio de mudas)/ Horto Florestal

Segunda -feira (06) – EMEB Irmã Maria Beth – às 08h;

Terça-feira (07) – EMEB Eugênia de Melo – às 08h;

Quarta-feira (08) – EMEB Clovis Hugueney – às 08h;

Quinta-feira (09) – EMEB Floriano Bocheneki – às 08h;

Sexta-feira (10) – EMEB 8 de Abril – às 08h;Segunda-feira (13) – EMEB Tereza Benguela – às 08h;

Terça-feira (14) – EMEB Paulo Borges – às 08h;

Quarta-feira (15) – ECIM Maria Dimpina – às 08h;

Segunda-feira (20) – EMEB Senhorinha Alves de Oliveira – às 08h;

Terça-feira (21) – EMEB Firmo José Rodrigues – às 08h.

Importante destacar que os projetos educacionais propõem estruturas modular de acordo com área útil de cada unidade de ensino.

Plantio de árvores

Rodovia Helder Cândia – 200 mudas;

Bairro Dom Aquino – 200 mudas;

Bairro Ribeirão da Ponte – 200 mudas.

Mapeamento de áreas verdes

Cercamento e identificação das áreas públicas, quando não houver um destino para benfeitoria, como por exemplo, construção de praças, parques e demais. O projeto piloto será desenvolvido primeiramente na Região Leste, e posteriormente em todas as outras da capital. Ao 52 bairros serão contemplados, Novo Horizonte, Bela Vista, Canjica, Pico do Amor, Campo Velho, Recanto do Salvador, Areão, são alguns deles. Os trabalhos encontram-se atualmente no bairro Santa Cruz II.