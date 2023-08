Obra de requalificação de trecho da avenida Fernando Corrêa segue em ritmo acelerado

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar, divulga a lista de classificados para o CEIC Clóvis Dias Ferreira, instalado na região do Grande o Pedra 90, e que atenderá a regional Sul. Confira a listagem logo abaixo.

No total serão disponibilizadas 176 vagas para Maternal, Jardim I e II, para crianças na faixa etária de 1 ano e 1 mês a 3 anos e 11 meses de idade. Todas as solicitações foram analisadas pela Comissão, atendendo aos critérios de classificação estabelecidos no Decreto Nº 9.711, de julho deste ano.

Calendário

No período de 16 à 18/08, os pais ou responsáveis, cujas solicitações serão atendidas de acordo com o critério de atendimento e o número de vagas disponíveis, devem efetivar as matrículas levando na unidade educacional os originais e cópias de seus documentos pessoais e das crianças.

No período de 21 a 25/08, os profissionais lotados no CEIC Clóvis Dias Ferreira passarão por formação. As aulas na unidade educacional terão início no dia 28/08.

Documentos

Os documentos necessários para a efetivação da matrícula são, Certidão de Nascimento, Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio e, na ausência deste, a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM), para crianças de nacionalidade estrangeira.

Além desses, CPF da criança, RG e CPF do responsável, comprovante de endereço legível e recente e Cartão de Vacina atualizado.

No caso de estudantes com deficiência, o laudo médico. Se a criança é beneficiária do Programa Bolsa Família, deve ser informado à unidade educacional e entregue uma cópia do documento (extrato atualizado do último benefício).

Os pais ou responsáveis devem informar também contatos telefônicos válidos e variados, que possibilitem uma comunicação eficaz entre a unidade educacional e a família.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT