Obra do estacionamento da avenida dos Tarumãs avança e chega a 35% de conclusão

Com o apoio da Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, os atletas Elizângela Silva e Yuri Dieysom conquistaram pódio na 32ª edição do Iron Biker Brasil, uma das maiores competições de mountain bike da América Latina. O evento ocorreu nos dias 13 e 14 de setembro, em Mariana (MG), e reuniu competidores de várias partes do país. A dupla sinopense alcançou o 4º lugar na categoria dupla mista percurso completo.



O Iron Biker Brasil nasceu em 1993 com a proposta de se tornar a maior prova de mountain bike da América Latina. A maratona de dois dias é conhecida pelo alto nível do percurso. No primeiro dia de disputa, Elizângela e Yuri percorreram 81 quilômetros e enfrentaram 3.019 metros de altimetria. No segundo dia, o desafio foi de 62 quilômetros, com 1.741 metros de altimetria.



Elizângela Silva destacou a dimensão da conquista diante das dificuldades da competição e falou que as trilhas e a intensidade do trajeto foram verdadeiros testes de resistência. “O Iron Biker acontece desde 1993 e todos sabem que é uma prova de nível muito alto. Os melhores do Brasil estão lá e o trajeto é extremamente difícil. Para nós, foi uma superação. Aqui em Sinop treinamos em terrenos planos e chegar lá para enfrentar três mil metros de elevação em um único dia, foi algo desafiador. Posso dizer que foi um verdadeiro milagre o que conseguimos fazer”, afirmou.



A ciclista também ressaltou a relevância do apoio da Prefeitura para a conquista “Receber o apoio da Prefeitura de Sinop faz toda a diferença. Esse incentivo com passagens nos possibilita competir em lugares distantes e levar o nome da nossa cidade e do estado de Mato Grosso para todo o Brasil. Somos muito gratos por isso”, destacou Elizângela.



Yuri Dieysom compartilhou o mesmo sentimento de gratidão. “Volto para casa com o coração cheio de reconhecimento a todos que acreditam no meu trabalho. Quero agradecer especialmente à Prefeitura de Sinop, que não mediu esforços para viabilizar a nossa participação. Foram provas de altíssimo nível, que exigiram muito física e mentalmente. Foi um verdadeiro teste de resistência, estratégia e superação. Saímos com a sensação de dever cumprido e ainda mais motivados para os próximos desafios”, declarou o atleta.



Campeonato Brasileiro de Mountain Bike – XCM



No dia 31 de agosto, Elizângela Silva também conquistou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike – XCM, realizado em Maringá (PR). A atleta venceu na categoria B1. O percurso teve 84 quilômetros e 1.768 metros de altimetria.



A ciclista celebrou o resultado e lembrou sua trajetória na competição. “Com imensa alegria conquistei novamente o título de campeã brasileira na categoria B1. Fui campeã em 2023, vice-campeã em 2024 e também vice no Pan-Americano. Agora, em 2025, retomei o primeiro lugar. Essa vitória não é apenas minha. É fruto de muito treino, dedicação e, principalmente, do apoio de pessoas e empresas que acreditam em mim. Aos meus apoiadores, minha eterna gratidão por estarem ao meu lado nessa jornada”, declarou.



O ciclista Yuri Dieysom também participou do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike. Assim como no Iron Biker, a participação contou com o suporte da Prefeitura, que busca incentivar e fomentar o esporte por meio do apoio à participação de atletas locais em grandes eventos esportivos.