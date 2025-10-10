Obra do estacionamento da Avenida dos Tarumãs avança e deve ser entregue até dezembro

As obras de construção do estacionamento da Avenida dos Tarumãs, no bairro Jardim Maringá, seguem em ritmo avançado e devem ser concluídas até dezembro deste ano. A intervenção contempla os dois lados da via, no trecho entre a Avenida dos Guarantãs e a Rua das Camélias, e está sendo executada integralmente pela equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

O projeto prevê a criação de 41 vagas de estacionamento para carros e caminhonetes, com 848 metros quadrados de paver convencional e 522 metros quadrados de paver drenante. O investimento total é de R$ 99,9 mil oriundo de uma emenda impositiva do vereador Ademir Debortoli, enquanto toda a mão de obra é executada por servidores da Prefeitura de Sinop.

Nesta sexta-feira (10), o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Vilmar Scherer, acompanhou a execução da obra e explicou que o estacionamento trará benefícios diretos à população, especialmente aos motoristas e comerciantes da região. “Esse estacionamento da Avenida dos Tarumãs, que está sendo executado pela Prefeitura, vai oferecer, quando concluído, 41 vagas para veículos, carros e caminhonetes. É uma obra muito importante para quem circula por aqui, porque vai melhorar o fluxo, reduzir os congestionamentos e facilitar o acesso ao comércio local”, afirmou.

De acordo com o secretário, a obra também faz parte de um conjunto de melhorias voltadas à infraestrutura e à acessibilidade urbana. “A administração pública, na pessoa do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho e dos vereadores, está comprometida em oferecer mais conforto e acessibilidade à população. Essa obra vem para somar junto ao povo, garantindo mais segurança no trânsito e melhores condições para estacionar”, destacou Scherer.

Com o avanço dos trabalhos, o novo estacionamento deve beneficiar diretamente motoristas, comerciantes e moradores da região do Jardim Maringá. A Avenida dos Tarumãs é uma das principais vias do bairro e conecta áreas residenciais, praças e estabelecimentos comerciais.